DEŠAVA MI SE DA IZGUBIM SEBE! Milica Todorović otkrila nepoznate detalje iz ŽIVOTA, pa priznala kako živi kad se KAMERE UGASE!

Pevačica Milica Todorović progovorila je o svom životu, i prizala da li je tačno da je jednu od svojih numera doživela lično.

- Dešavalo se da izgubim sebe u određenim situacijama u životu. Ali sam se brzo vratila sebi.

Ona je istakla i da se nije mnogo promenila od početka karijere i da ne krije svoj privatni život od očiju javnosti.

- Uh, ništa ne krijem od javnosti, možda zato što sam toliko otvorena i živim stvarno normalnim životom, nema nikakvih problema. Moj život je zaista normalan, ništa što ne žive i sve druge djeojke. O privatnom životu se uvek zna u meri u kojoj treba i u kojoj je prihvatljivo - kaže Milica i dodaje:

- Mene nekako ljudi vole ovakvu kakva sam, i ja sam takva van kamera i ne vidim zašto bih bilo šta menjala. Takva sam, kakva sam. Ne želim da se pravim ili pretvaram da sam neko drugi ako to zaista nisam. Drago mi je što me je narod prihvatio ovakvu sa svim vrlinama i manama. Milica Todorović pre "Zvezda Granda“ je ista Milica Todorović sada, samo malo starija. Radim ono što volim, trudim se da svojoj publici koja me voli, ceni i poštuje dam svoj maksimum. Šta mogu više da tražim – zaključila je pevačica.

