ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Smotani smuvao sobaricu, a Pufna se bavi najstarijim zanatom!

Oh, kakva nedelja, kakva saznanja. Sve eksluziva do ekskluzive.

Drage moje abronošice, već znate da ja obožavam tračeve.

Naročito ako su sočni i tačni, iako akteri na sve načine pokušavaju da sakriju od očiju javnosti. E, zato sam ja tu da ih raskrinkam sve do jednog.

Doduše, mnoge naše zvezdice, padalice i one koje bi to da budu imaju debeo dosije, naročito kada je švaleracija u pitanju. Elem, da krenem redom. Poznati fudbaler Smotanko, koji sa suprugom starletom živi preko Bare, našao je ljubavnicu, i to, verovali ili ne, sobaricu u hotelu u kom je odseo sa svojom ženicom. Kažu, desila mu se ljubav na prvi pogled, i to dok se vraćao s plaže. Sreo je mladu, nežnu, neiskvarenu lepoticu koja ga je ubila pogledom i oborila sa nogu. Toliko je odlepio za njom da je sa svojom starletom produžio letovanje za petnaestak dana. I dok je ona bila uverena da je zbog nje odložio sve obaveze, istina je da se zacopao u Pepeljugu. Uspeo je da razmeni kontakt s njom, iako je to strogo zabranjeno, a više je vremena provodio po hodnicima i vešeraju, nego što je sa svojom ženom bio na odmoru. Da li će i da se razvede zbog Latinoamerikanke, ostaje nam da vidimo u narednom periodu. A mi do tada idemo dalje.

Poznata pevačica, zvaćemo je Pufna, koja je prošle godine stavila silikone, bacila se u promet. Da bi zavarala trag jer je u vreme korone odlučila da se bavi najstarijim zanatom, ona se pomirila s bivšim dečkom, koji je gej. Ali nema veze, koga briga za to da li on spava sa muškarcima ili ženama dok ona radi kao na traci. Na Instagramu vidim da je uspela i stan da renovira, a doskoro je jedva sastavljala kraj s krajem. Koleginice su je provalile, pa je ona sada glavna tema po beogradskim kuloarima.

I za sam kraj ostavila sam najspektakularniju priču. Poznati estradni mag, neka se zove Her Žika, napravio je kuću nadomak Beograda gde jednom mesečno organizuje orgije. On je, kažu u punoj snazi, imućan i potentan, pa se devojke smenjuju kao na traci. Svoju oazu je dobro sakrio da ni dron ne može da ih snimi. Prošetali smo se do tog kraja, a komšiluk kaže sledeće: muzika trešti, sve pršti i on je kao pušten s lanca. Šeta se kao Hju Hefner po naselju, a po raščupane lepotice dolazi isključivo jedan te isti taksista. Eto, svega i svačega ima dok vi živite normalnim životom.

Neka, bolje i tako nego da vas greje lažni sjaj.

