BUBA KORELI NAZVAO ALBUM PO DEČIJEM PSIHIČKOM POREMEĆAJU: Na ovaj detalj reperovog albuma niko nije obratio pažnju! BIZARNO

Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, niže skandal za skandalom, pa je tako svoj poslednji album nazvao "Elektrin kompleks".

To ne bi bilo ništa čudno da istoimeni termin u psihologiji ne označava seksualnu privlačnost devojčica u uzrastu od treće do sedme godine prema svom rođenom ocu, ali i osećaj konkurencije same devojčice prema svojoj majci zbog osećanja koje gaji prema muškom roditelju.

Bosanski reper više ne zna kako da privuče pažnju javnosti, pa se poigrava i sa zdravljem ljudi, u ovom slučaju dece, na koje su roditelji posebno osetljivi.

Ovaj Bubin potez je još skandalozniji ako imamo u vidu da su njegova najvernija publika upravo najmlađi i tinejdžeri, pa bi, prema tome, reper kao javna ličnost trebalo da ima još veću odgovornost prema onima koji slušaju njegovu muziku.

Pojam Elektrin kompleks je formulisao Karl Gustav Jung prema teoriji svog učitelja Sigmunda Frojda. Jung je u dubinsku psihologiju uveo ideju o postojanju ovog kompleksa kao pandana muškom Edipovom kompleksu.

Kurir.rs/A.P.

