DECI IZ ULICE KUPUJE SLATKIŠE, KONOBARIMA OSTAVLJA BAKŠIŠ Darine komšije otkrile njeno pravo lice: Opraštamo joj BAHATO parkiranje

Radojka Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, važi za omiljenu i izuzetno ljubaznu komšinicu u Novom Sadu. Naša ekipa bila je u elitnom delu tog grada gde popularna pevačica poseduje nekretninu. Iz razgovora s komšijama saznali smo da je ona i dalje u vezi s mladim Markom Dujakovićem, koji je javnosti poznatiji kao Toni, da mnogo putuje, ali i da sve slobodno vreme posvećuje svom sinu. Kako su nam Novosađani rekli, Dara je jedna opuštena žena, koja je veoma brižna ćerka, majka, ali je i darežljiva prema najmlađim sugrađanima.

foto: Zorana Jevtić

- Dara je super, ona kad dođe, uvek je veselo. Često ume da nasmeje celu radnju - otpočeo je razgovor Milan, radnik jednog marketa koji se nalazi baš pored pevačicine zgrade.

Decu čašćava slatkišima

- Ona dođe u našu radnju kao što bi i svako od nas običnih ljudi ušao, opušteno obučena, uglavnom bez šminke. Često ima velike naočare za sunce na glavi, ali bez obzira na to, svi je prepoznaju. Obično kupuje u popodnevnim časovima, nekad dođe i sa sinom. Kad izađem ovde na pauzu, često je vidim kako trčkara na sve strane, pakuje jedne torbe, a vadi druge iz kola. Ponekad kada se deca igraju ovde, ona utrči do nas i nakupuje im kese slatkiša i sokova pa im da da razdele. Tu se vidi da nije nadmena, ona to ne radi zbog medija, to uglavnom niko sem nas radnika i ne vidi. Čuo sam da kada dođe u veliku kupovinu, ide posle kod oca u Futog, pa mu ona sve odnese da ga poštedi. Viđam joj onog mladog dečka ponekad, kad zajedno izađu iz zgrade - ispričao nam je Milan, koji nije želeo da se slika.

foto: Zorana Jevtić

Ispred Darine zgrade zatekli smo njen prepoznatljivi skupoceni auto. Nije koristila parking mesto, kao ni garažu, već je odlučila da stane baš ispred svog ulaza. Njenim komšijama to više ne smeta, kako kažu, navikli su se i prihvatili to kao njenu manu.

foto: Zorana Jevtić

- Ona je okej žena, uvek se nasmeje i ljubazno javi. Viđam je često kada je u Novom Sadu, znam po autu kad je tu. Uvek zastane, popričamo malo, onako komšijski. Nedavno se vratila sa letovanja, baš je bila sa ovim njenim mladim dečkom na moru. Hvala Bogu vratila se na vreme, bila je u istom hotelu iz kog su pre neki dan evakuisali Jelenu Karleušu sa ćerkama zbog požara koji su izbili. Totalno je normalna, kao i svi mi ima svoje vrline i mane. Mom mužu je smetalo njeno parkiranje iskreno, ali smo na kraju prihvatili to jer nas ne ugrožava. Sin joj je lepo vaspitan, uvek se javi, pridrži nam vrata, baš fino dete. Dara ume da bude malo blesava, svaki put mora da lupi nešto što nas nasmeje - ispričala nam je Darina komšinica iz zgrade koja je želela da ostane anonimna.

foto: Printscreen/Instagram

Ostavlja bakšiš konobarima Obišli smo i kafić u kom Adžićeva često boravi, gde smo razgovarali sa ugostiteljima čiji je ona redovan gost. Konobari su oduševljeni Darom, važi za nekoga ko nije zahtevan gost a ostavlja i dosta bakšiša.

foto: Zorana Jevtić

- Jaoj, Dara, pa ona je super, jedan veliki car. Viđamo je u raznoraznim izdanjima, nekada dođe u papučama i šalvarama, bez trunke šminke. Stavi one ogromne naočare za sunce i sedne u baštu. Kada je u gradu, dolazi svaki dan, nekad i više puta. Pretežno dolazi sama kad ustane, uživa u svom nekom miru, sin se igra s decom, a ona se odmara. Radim ovaj posao 12 godina, radila sam i u Beogradu, zaista sam služila mnogo poznatih ličnosti u raznim elitnim lokalima, ali ona je sušta suprotnost svemu što sam do sada viđala. Nema trunke sujete u sebi, nije arogantna, ne gleda ljude s visine. Ružno je da ja sad komentarišem koliko ona troši, ali je super gost koji uvek ostavi više nego korektan bakšiš - ispričala nam je ljubazna konobarica koja redovno služi Daru Bubamaru.

foto: Printscreen/Instagram

foto: Kurir

Kurir.rs/Ana Denda /Foto: Zorana Jevtić

Bonus video:

00:02 DARA NIKAD BOLJE NIJE IZGLEDALA! Bubamara zapalila mreže: Skockala se pa snimila BUJNO POPRSJE, sve PUCA od SEKSEPILA! (VIDEO)