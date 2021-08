MILICA TODOROVIĆ IZBACILA ZADNJICU KAO NIKAD! Pevačica provocira vrelim fotkama, komentari samo pršte! (FOTO)

Pevačica Milica Todorović tropske, prve dane avgusta provodi u Bosni i Hercegovini, odakle se javila svojim pratiocima na Instagramu gde je podelila tri fotografije kojima je zapalila mreže.

Milica je, naime, na iznenađenje brojnih pratilaca nikad izazovnije pozirala u seksi bikiniju, u bazenu. U prvom planu je, za mnoge neočekivano, bila njena izvajana guza na račun koje je dobila bezbroj komplimenata, ali i kritike.

"Alo, šta je ovo? Pa do kada? Do kada ceš da goriš?" samo je jedan u moru pozitivnih komentara, međutim ima i pratilaca koje je Todorovićeva neprijatno iznenadila, što su joj jasno stavili do znanja.

"Čemu ovakve fotografije? Draga, talentovana Milice", "Pa zar i ti prvo d*pe u plan?! Ti si mi bila normalna dosad i lepa" - samo su neki od komentara razočaranih fanova.

