SKANDAL U EMISIJI UŽIVO: BORA SKOČIO NA LEPOG MIĆU! Za njih rijaliti nije gotov, program cenzurisan zbog NAPADA! (VIDEO)

Lepi Mića i Bora Santana zajedno su gostovali u emisiji, a u jednom trenutku su se sukobili, te su morali da ih razvajaju.

- Ti si Mićo kralj rijalitija. Janjuš je nula, nije kralj. Imam jednu zamerku, Vi ste Mićo gospodin čovek, i nemojte ovim sitnim dušama uopšte da upućujete ružne reči, nisu dostojni vaše reči, ni ružne. Ništa ne zameram, samo to što činite sebi - rekla je gledateljka.

- Ja sam sklon tim psovkama, nisam se nikad ni pravdao. Isto tako primam uvrede, ali kad mene neko psuje, onda je to simpatično, a kad ja kažem, onda je surovo. Možda je to moja greška, jer želim nekom da skrenem pažnju, ali video sam da nema pomoći. Izdan sam sto puta, to ništa nije novo. Oni od sebe prave cirkus - govorio je Mića.

- Boro, ti nisi loš čovek, ali si lud u momentu. Moraš da popraviš svoje reakcije. To je tvoj problem, možeš li to da promeniš? Ne možeš da pokušaš, nego kažeš sebi da nećeš više. Onom detetu kao što je ŽMilic,a nije potreban neko ko će da se ponaša tako. Otkud su to bitnije drugarice od žene koja se voli. Ako hoćeš da zadržiš Milicu, onda nećeš da slušaš onu zlu Pešićku, ko je ona?Osoba koja mrzi i koja je vrlo manipulativna. Ja bih je raščerupala, da je Milica moje dete - pričala je gledateljka.

- Ona nije prema meni takva bila. Niko nije nijednu ružnu reč rekao za Milicu, to su sve bile priče - rekao je Bora.

- Kako može da ti bude neko prijatelj, ko u bilo kom smislu, nipodaštava tvoju devojku? - pitala je gledateljka.

- Ja sam Jeleni skrenuo pažnju, ono na karaokama, i ona je meni rekla da je htela da potkači Milicu. Rekla mi je da će poštoivati moje izbore, i da ona nju ne mrzi - nastavio je Bora.

- Bora je uvek stajao na starnu Jelene, a sad kad je Milica postala neko i nešto, sad su svi dobri sa Milicom. Nju su vređali najstrašnije, počev od njenog dečka, pa Jelene...Bora je promenio odnos na bolje posle Zadruge. Ali ja znam da tebe za nju boli ku*ac - dodao je Mića.

- Kakav si ti njoj prijatelj? Šta si joj učinio u životu? Imaš ti nešto protiv mene? Nemoj da se mangupiraš sad ovde, smiri se malo matorčino matora! - govorio je Bora.

- Zato što lažeš! Konjino smrdljiva! - pričao je Mića, koji je produbio konflikt sa Borom, a umalo je došlo do tuče, zbog čega je bio cenzurisan program.

