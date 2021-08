SAMOJ SEBI SAM NAJVEĆI KRITIČAR: Katarina Živković progovorila o estetskim korekcijama, udaji i šta voli da radi u KAFANI!

Fizički izgled pevačice Katarine Živković prošao je razne faze i pretrpeo promene tokom karijere duge deceniju.

Iako trenutno izgleda bolje nego ikada atraktivna Leskovčanka priznaje da sobom nikada u potpunosti nije zadovoljna.

- Ja sam samoj sebi najveći kritičar. Moram da priznam da sam izuzetno realna kada je moj izgled u pitanju - rekla je Kaća i dodala da nije zadovoljna.

- Na sebi bih promenila dosta toga jer kao i većina žena, nikada nisam u potpunosti zadovoljna kako izgledam. Neću vam reći šta bih prvo korigovala da neko onda ne bi obratio pažnju na to što mi smeta. To bih učinila isključivo zbog svog unutrašnjeg mira, svoje sigurnosti, samopouzdanja... - objašnjava Kaća, i dodaje:

- Navukla sam se na teretanu, što se da videti po mom telu. Osećam se mnogo lakše i lepše posle svakog treninga, mnogo bolje spavam, a kada vidim da napredujem, onda dobijam i dodatnu motivaciju da treniram još više i još jače - kaže Kaća Živković, i dodaje da je osim treninga neophodno izbaciti sve šećere i toksine iz organizma

- Za dobar izgled najbitnija je balansirana i zdrava ishrana i ona obuhvata 80 odsto, a 20 odsto su treninzi. Znam da zvučim kao nutricionista, ali pričam iz ličnog iskustva - objašnjava Katarina Živković.

Živkovićeva o privatnom životu nerado govori, a kako kaže, najviše joj smetaju priče o udaji.

- Nije strašno pitati nekoga koliko ima godina, ali što se tiče ličnih stvari kao što su udaja, rađanje dece, to su neumesna pitanja. Srećom, moji bližnji me to više ne pitaju jer znaju moj stav - rekla je Katarina.

Temperamentna Leskovčanka obožava pesmu i kafanu u koju, kako kaže, često odlazi. U džepu "nema zmiju", pa se kolege muzičari ovajde svaki put kada im je ona gost.

- Najčešće naručujem pesmu "Sedam te dana čekam ja", jer uz nju uvek vadim novac i častim muziku. Nijedna me ne razneži i ne pogodi kao ta numera - iskrena je Kaća.

