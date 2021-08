MAJA BEZ BRUSA POZIRALA SA TAKIJEM! Marinkovićeva pravo sa mora stigla kod oca, on se pohvalio mezimicom: TATINO SRCE! (FOTO)

Maja Marinković je boravila na crnogorskom primorju, a po povratku uživa sa tatom Radomirom Marinkovićem Takijem. Taki se sada oglasio na svom Instagram profilu i objavio fotografiju sa ćerkom.

Naime, njih dvoje su pozirali nasmejani, Maja je na sebi imala crnu haljinicu bez brushaltera, a Taki je tom prilikom poručio:

"Tatino srce", napisao je Taki u opisu fotografije.

Naime,Taki je nedavno za domeće medije istakao da i on vidi da su Majini silikoni čudni i da je vodi kod hirurga čim se ona vrati iz Crne Gore.

- Iskreno da vam kažem, čekam nju da dođe iz Crne Gore, pa ćemo da vidimo šta treba da se radi. Moraćemo do hirurga da on vidi šta se dešava. Lagao bih kad bih rekao da i ja ne vidim to što vi kažete, jeste nešto čudno. Meni je bitno samo da nije nešto ozbiljno, a ako treba, ja sam, kao i uvek, tu za svoju ćerku i sve ću joj dati u životu - rekao je Taki.

