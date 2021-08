KAKAV JE ŽIVOT CECE RAŽNATOVIĆ KAD SE KAMERE UGASE? Majka ju je naučila JEDNO, a na ovo su Veljko i Anastasija morali da NAVIKNU

Folk zvezda Ceca Ražnatović nikada nije otkrila je da li i u kojoj meri obavlja kućne poslove, da li kuva, briše prašinu i kako izgleda njen život kada se kamere ugase.

- Moja mama je insistirala na tome da Lidija i ja na vreme naučimo sve što se toga tiče, ali bih ja sada lagala kada bih rekla da to i radim. Ne uživam u tome niti me to interesuje. Da se razumemo, da moram, naravno da bih to radila. Ništa od toga nije mi strano, već prosto, imam mogućnost izbora - kaže ona.

foto: Nemanja Nikolić

Kako izgleda vaš život u vaša četiri zida?

- Lidija i ja, kao i naša deca, veoma smo vezani. Mi smo velika i kompaktna porodica koja živi zajedno i tako funkcionišemo već godinama. Da li je tu mama ili tetka u momentu kada neka odluka treba da se donese, nebitno je. Na isti način funkcionišu i moja deca. Kod nas je sve spontano i opušteno.

Kada su Veljko i Anastasija bili mlađi, stalno ste ih zivkali i proveravali. Da li to i danas činite?

- Apsolutno! Oni su moja deca doživotno i već su se navikli na to. Kada su bili tinejdžeri bunili su se, a sada znaju kada ja pozovem da im je bolje da se jave nego da budem uporna dok ih ne dobijem.

foto: Damir Dervišagić

Da li je tačna informacija da ćete snimiti duet sa Dinom Merlinom?

- Ne, to nije istina!

Šta je tajna vašeg trajanja i ogromne posećenosti na koncertima?

- To je isključivo zahvaljujući dobrim pesmama. Ne postoji nikakva čarolija, tajna, recept... Imam veliki broj hitova, karijeru koja je stabilna i čvrsta, zbog čega moja publika dolazi na moje nastupe.

Imate veliki broj pesama. Da li vam je neka već dosadila, a morate da je pevate jer to publika traži?

- Moram priznati da jesu. Imam favorite iz svog repertoara, takođe i neke koje publika voli, ali ja svaku pevam na isti način, sa istom emocijom i energijom.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Alo