IMAM DIVNOG BIVŠEG MUŽA I DIVNOG DEČKA: Dara uživa sa 24 godine mlađim Tonijem, a postoji razlog što joj ne dolazi na NASTUPE!

Dara Bubamara priznaje da kada nije na sceni, uživa sa sinom Kostom koji joj je najveće bogatstvo.

Pevačica je otkrila da je trenutno prezadovoljna svojim životom.

"Svaki put kad idemo zajedno on me onako zagrli i kaže: "Mama, Bože, vidi koliko sam viši od tebe", ja kažem: "Hvala Bogu da si viši, mama bi želela da budeš i dva metra!" Presećna sam kakav je, hvala Bogu... I ja kažem - to je sve od Boga! Kako radiš u životu, tako ti se vraća... Moja najveća sreća je da imam divnu porodicu, divnog bivšeg muža, divnog dečka, divnog sina, publiku koja me prati...", ponosno ističe Dara.

Na pitanje zbog čega je na nastupima nikada ne prati dečko Marko, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao Toni, pevačica objašnjava u "Premijeri":

"On je potpuno drugi tip, voli da trenira, ima puno svojih obaveza, legne ranije, nešto ne voli klubove što je meni okej. Ne meša mi se u posao, ja se njemu ne mešam u posao, ali zato smo uvek zajedno na odmorima... Kad neko hoće, kad neko želi može da nađe vremena svaki dan."

