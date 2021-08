NA KOCKI SAM IZGUBIO 80.000 EVRA! Velika JANJUŠEVA ispovest o životu, POROCIMA, ENI I MAJI: ĆERKA me pitala šta ću sa STARLETAMA!

Bivši rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš u velikom intervjuu otkrio je dosad nepoznate detalje iz svog života.

- Bio sam sa 400 žena, ali nisam se zaljubljivao! U životu sam voleo samo suprugu Enu i kasnije, kad sam ušao u "Zadrugu", i Maju Marinković. Sve ostale su bile samo prolazne avanture. Dok sam igrao košarku u Novom Sadu, imao sam čak devet devojaka u isto vreme! U jednom trenutku se dopisujem s njih devet, pa kopiram pesmu "Ti si za mene rođena" i pošaljem svakoj! Bio sam mlad, a bilo je zajebano imati odnose s njih toliko, treba to izdržati - kaže Janjuš.

Rano otkrio žene

Pre nego što je postao poznat u Pinkovom rijalitiju, Janjuš je sanjao veliku košarkašku karijeru. Rođen je 1985. godine u Prijepolju, gde je rastao sa majkom Desankom, ocem Predragom i mlađom braćom Borisom i Mihajlom.

- Bože, šta mi se sve izdešavalo poslednje tri godine, zaboravio sam kakvo mi je bilo detinjstvo! Moja porodica je poštena, radna, bez mrlje u životu. Od trojice braće, ja sam pravio najviše sranja, ali nisam dobijao batine. Uglavnom sam bio nemiran u školi. Moj otac je odlično igrao košarku. Posmatrajući njega na terenu, i ja sam rešio da krenem tim stopama, a uz to sam povukao visinu na dedu, tetku i ujaka sa majčine strane - priča Marko, koji je sa 15 godina spakovao kofere i preselio se u Beograd:

- Otac prijatelja koji je igrao za Radnički poveo me je na probu u taj klub, prošao sam i ostao. Odlazak od kuće mi nije bio strašan jer sam i pre toga dolazio u Beograd kod tetke, koja mi je bila kao druga majka i mnogo mi je pomogla u životu. Takođe, ovde je već bilo mnogo ljudi iz Prijepolja koje sam poznavao. Uz njih je i krenuo moj buran život, ispunjen izlascima. Već tada sam bio zaluđen ženama, obožavao sam ih! Još su me u svakom društvu gotivili jer sam se stalno zafrkavao i zasmejavao ljude. Bio je to baš lep period mog života.

Prvu ozbiljnu vezu imao je sa Jelenom, odmah po dolasku u Beograd. Dok je on igrao košarku, ona je trenirala karate.

- Bili smo zajedno četiri meseca, što je za mene duga veza. Rastali smo se jer sam sa 17 godina otišao da igram za klub u Francuskoj, tačnije u Pariz. Nije mi bilo lako, jer nisam znao ni reč stranog jezika, pa sam morao da se sporazumevam i nogama i rukama. S vremenom sam naučio francuski i ostao tamo dve godine. Imao sam i devojku, crnkinju! Baš je bila zaljubljena u mene. Kad mi je istekao ugovor i trebalo je da se vratim u Srbiju, želela je da krene sa mnom. Pomislio sam: "Gde, bre, da vodim crnkinju, druže? Gde s njom da se pojavim mami i tati u Prijepolju?" Devojka je bila iz Konga, u mraku su joj se samo zubi videli i ništa više! Crna ko mrak. Bila je odlična atletičarka - priseća se ovaj ženskaroš.

Po povratku u Beograd, promenio je brojne klubove u Srbiji. Pomoću košarke obišao je i desetak zemalja, jer igrao i u Španiji, Češkoj, Sloveniji, Kipru... Ipak, danas je razočaran karijerom, veruje da je mogao da postigne mnogo više.

- Bio sam veoma talentovan. Nisam bio alkoholičar, ali su me često peckali kako sam sigurno izlazio, pio, izbegavao treninge, a tada nisam ni voleo alkohol. Prosto, nisam imao sreće! Trebalo je da potpišem ozbiljan ugovor na tri godine za jedan veliki klub iz Bugarske. Nažalost, uprava kluba za koji sam igrao sjebala me je, tražila je mnogo novca da pređem. Tada sam se baš smorio! Razočarao sam se, potonuo... Posle su dolazili novi ugovori, koji nisu bili loši, ali od njih nije mogla da se planira neka budućnost - kaže Janjuš, koji je uporedo sa košarkom i ženama, zavoleo i jedan porok - kocku!

- Sećam se, sedeo sam s društvom, a pored kafića je bio sto za rulet. Dabogda se zapalili svi! Drugari su me pozvali da ih gledam, ali ja sam se ubacio u igru i dobio 800 evra. I tako mi se osladilo! Pričaju da sam mnogo para potrošio, ali ljudi bi trebalo da znaju da nikad nisam izgubio imovinu, stan, kuću... Gubio sam novac koji sam imao u tom trenutku, ali nikad više od 4.000 evra za veče. Nisam ja milioner ili milijarder, pa da mogu da gubim neke astronomske cifre. Kad sve saberem, mislim da sam na kocki ukupno izgubio 80.000 evra. Pritom, nisam samo gubio, već sam i dobijao - naglašava Janjušević, koji tvrdi da je sa kockom završio za sva vremena.

Ipak, zbog ovog poroka dešavalo mu se da ostane bez dinara u džepu! Pošto je sa 23 godine prokockao sav novac u Pragu, morao je da smisli kako da se vrati u Beograd.

- Dobio sam poslednje dve plate iz kluba u Češkoj i avionsku kartu da se vratim kući. Medutim, otišao sam kod druga koji živi u Pragu i od njega pravac u kazino. Izgubio sam 4.000 evra. Ode avion, odoše pare... Ni za taksi nisam imao. Sedeo sam u stanu sa sedam torbi i nisam znao šta da radim! Zaustavio sam nekog taksistu i kazao mu: "Molim te, vozi me na voz, ubaci me nekako, nemam dinara... Ako hoćeš, daću ti telefon." Saslušao je šta mi se desilo i pristao da me odveze besplatno. Kad sam se ušunjao u voz, ugledao sam deset devojaka iz srpske košarkaške reprezentacije, vraćale su se s neke utakmice. One me zovu da sednem s njima, a ja kukavac nemam kartu. Kad je naišao kondukter, pobegao sam u ve-ce, pa se vratio kada je on prošao. Ipak sam nekako uspeo da bez dinara dođem iz Praga do Beograda - prepričava ovu anegdotu učesnik "Zadruge".

Najveća ljubav

Prvu veliku ljubav upoznao je tek kad je imao 25 godina. Ena je bila prijateljica Markove drugarice i preko nje su ostvarili prvi kontakt i razmenili brojeve telefona.

- Ubrzo posle tog susreta, otišao sam na tri meseca u Prijepolje kod porodice. Ena i ja smo se čuli svaki dan i dogovorili smo se da se vidimo kad stignem u Beograd. Sačekala me je na autobuskoj stanici! Odmah smo krenuli da se zabavljamo. Zavoleo sam je jer se razlikovala od svih žena koje sam poznavao. Oduševio me je njen karakter. Roditelji su joj ugledni advokati, divna porodica, kao i ona - priča bivši sportista.

Posle tri godine ljubavi, Ena mu je podarila centar njegovog sveta - ćerku Krunu!

- Radili smo na bebi, a kad je zatrudnela, venčali smo se. Kad je Ena bila u trećem mesecu trudnoće, doktor mi je rekao da je dečak. To me je mnogo obradovalo, pa sam otišao da slavim celu noć! Nikad nisam želeo ćerku i napio sam se od muke! Bilo mi je krivo što je žensko, mnogo sam se smorio. Međutim, prvi put kad sam video Krunu, odlepio sam za njom. Voleo bih da u životu dobijem još dve ćerke, ali nijedno dete neću voleti kao nju.

Krah braka sa Enom došao je zbog "Zadruge 3". Pošto je suprugu javno prevario sa Majom Marinković, ona je tražila razvod.

- Enu ću zauvek da volim, pa makar bio sa još 200 žena! Za nju bih dao život jer je majka mog deteta. Voleo bih da proživim ostatak života s njima, ali me neke stvari plaše. Prvo, da li bih uspeo da vodim normalan i miran život bez ispada? Drugo, šta ako mi bude prebacivala prošlost, pa se stalno budemo svađali! Mnogo mi je žao zbog svega što sam joj priredio, jer nije zaslužila!

Bivši košarkaš otkriva da njegova ćerka zna da je bio u vezi sa Majom Marinković, ali da ga i pored toga voli i ne dozvoljava nikome da priča loše o njemu!

- Poslednje dve nedelje "Zadruge" Kruna nije spavala, čekala je da izađem napolje. I kad god bi neko nešto loše rekao za mene, odmah bi mu odbrusila: "Nemojte da mi dirate tatu!" Ne mogu da živim bez nje, a ni ona bez mene. Prepametna je! Rekla mi je: "Šta ćeš, bre, sa starletama! Ja bih im otkinula ona napumpana usta!"- prepričava Janjuš.

Kurir.rs/S.M./Hit Informer

