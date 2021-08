PREVARANTI: SANDRA AFRIKA uzima 3.000 €, a ZADRUGARI po 1.000 € da bi fanove navukli na LAŽNE KLADIONICE!

Mnoge poznate ličnosti zarađuju preko Instagrama, i to ne bi bilo ništa čudno da oni na svojim profilima ne reklamiraju prevarante koji preko njihovih lakovernih fanova nalaze brz i efikasan način zarade.

Jedan od najlakših vidova onlajn prevare u poslednje vreme je i reklamiranje osobe koja stoji iza jednog profila na društvenoj mreži Instagram, na kome čovek po imenu Dejan daje kvote za nameštene mečeve.

Ono što je najskandaloznije u celoj ovoj priči jeste činjenica da u ovoj prevari, koja je kažnjiva po zakonu, javno učestvuje i pevačica Sandra Afrika i ona je glavna promoterka pomenute stranice.

Pored nje, tu je i veliki broj zadrugara kome se ovakav vid reklamiranja i zavaravanja brojnih fanova očigledno isplatio. Kako Kurir saznaje, u ovom biznisu najbolje je prošla Afrika, koju prati 850.000 ljudi, a za jednu objavu na storiju dobija čak 3.000 evra.

Zadrugari za reklamiranje lažnih dojava od ovog čoveka uzimaju 1.000 evra. Među njima najangažovaniji su bivši ljubavnici Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš, zatim Stanija Dobrojević, Aleksandra Subotić, Jovan Cvjetić, Anja Todorović, Filip Đukić.

Svi oni su na svojim društvenim mrežama snimili kratki video-snimak na kome pozivaju pratioce koji žele da brzo zarade novac da zaprate profil koji se bavi ilegalnim onlajn klađenjem.

Koliko se zapravo zarađuje od ovog ilegalnog biznisa, možemo videti na privatnom profilu organizatora ove prevare, koji je i vlasnik stranice. On svoj identitet krije emotikonom smajlija, a od ovako zarađenog novca uživa na različitim svetskim destinacijama, na kojima se razbacuje tuđim novcem.

Pozvali smo aktere ovog skandala, međutim, čim su čuli o čemu se radi, prekidali su vezu. Posebno je bio iznerviran Janjuš, koji nam je ljutito odbrusio da gledamo svoja posla, dok je njegova bivša ljubavnica Maja Marinković bila zatečena pitanjem.

- Meni je to posao, ja se bavim Instagram reklamiranjem. Uopšte nisam znala da je to ilegalno. Ne ulazim u to, ja samo želim da pomognem ljudima da lako dođu do novca u ovim teškim vremenima, a i takve ponude ko što je ta se ne odbijaju - rekla je Marinkovićeva.

Sandra Afrika je nedavno, zbog slične situacije tvrdila da nije znala o čemu se radi i da se ne plaši zakonskih posledica.

- Meni su ljudi ponudili novac za reklamu, a ja sam prihvatila isto kao što reklamiram na Instagramu svaki drugi proizvod. Nisam u tome videla ništa loše, a kasnije sam shvatila da je u pitanju prevara. Ne strahujem od toga da ću da snosnim posledice jer ne stojim ja iza tih profila - rekla je tada kratko Sandra Afrika.

