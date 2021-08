JOVANA JEREMIĆ PROGOVORILA O BOLNOJ TEMI! Voditeljka se rasplakala u emisiji: Sestra je sve DOBILA NA GOTOVO, a ja NIŠTA!

I DANAS JE TO BOLI

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je u jednoj emisiji da su njeni roditelji sve dali njenoj sestri, a njoj ništa.

foto: Printscreen/Grand magazin

- Sestra je dobila stan od roditelja i sve na gotovo, a ja nisam dobila ništa. Čak i stan - kaže Jovana kroz suze i dodaje:

- Pravili su razliku između nas. To me i dan danas boli i zato to ističem - ističe voditeljka i napominje kako je u životu sve sama zaradila.

- Sve sam u životu zaradila sam, ovaj novi stan koji će biti do kraja godine sam zaradila sama. I novi automobil koji ću kupiti, sve što vidiš na meni, trebalo je ovo sve zaraditi - zaključila je Jeremićeva za "Grand Magazin".

foto: Printscreen/Grand magazin

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:29 SLAVLJE U DOMU VRBAŠKI! Mina napravila spektakularno iznenađenje za MAMU IVANU, soba prepuna BALONA, a razlog je POSEBAN! (VIDEO)