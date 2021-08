OVO JE ISTINA O SUKOBU KRISTIJANA I ČORBE? Golubović pričao da mu je POSLAO PARE, a kuvar RAZOČARAN i tvrdi DRUGAČIJE!

Sandra Rešić je otkrila šta zna o sukobu između Kristijana Golubovića i Milana Jankovića Čorbe nakon završetka rijalitija.

Šta misliš o odnosu Kristijana i Čorbe nakon rijalitija? Njih dvojica se više ne druže intenzivno. Rekli su da su u kontaktu, ali da se nisu uživo videli i da se Kristijan posvetio Kristini, a Čorba Teodori.

- Nisam ispratila taj odnos, čula sam neku priču da je Kristijan u emisiji rekao da je Čorba njega pozvao i da mu se žalio da nema novca i da mu je Kristijan poslao novac. Ja emisiju nisam gledala, tako da se odmah ogradim ako je ovo neistina. Dan ili dva kasnije kada je Čorba gostovao u istoj emisiji, on je rekao da mu je jako žao što je Kristijan izjavio tako nešto što je valjda bila komplet neistina, da Čorba uopšte nije zvao Kristijana, već je Kristijan pozvao Čorbu, da mu nikakve pare nije ponudio, niti mu je Čorba tražio novac, a ponajmanje da mu je Kristijan poslao bilo kakav novac. To sam ja čula da je Čorba valjda rekao. Čorba je izgleda bio razočaran jer je Kristijan izneo takve neke činjenice koje nisu istina i to je jedino što ja znam o tom odnosu.

