BACILI SVE KARTE NA STO! FRAN I ŠA U ŽESTOKOM SUKOBU: Pujas izneo ARGUMENTE zašto repera više ne smatra prijateljem!

Bivši prijatelji Nenad Aleksić Ša i Fran Pujas su bacili sve karte na sto, a onda su ušli u sukob.

- Mi smo se jednom videli samo. Dogovorili smo se jednom, on mi se posle uopšte nije javio - objasnio je Pujas.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nema šta da rešavamo. On je u fazonu u tom kom jeste. To kad smo se dogovorili, znaju i moji drugovi, nisam takav da eskiviram - ubacio se Ša.

- Mogao si se bar javiti. Ja sam njega smatrao prijateljem. Ja sam tu nov u gradu, mogao je bar da me pita da li mi treba šta. Jedino čovek sa kojim sam ostao dobar i sa kojim se čujem je Marko. Ja i on smo imali dva konflikta u Zadruzi, ja bih i sad bio uz njega da je sve bilo normalnije. Ne može da mi bude prijatelj neko ko mi se ne javlja, ja se više čujem sa Karićem i Kenanom - dodao je Fran.

- Svi imaju tu patetiku, pa i Fran. Marko ti je drugar i bio je i tmao, ali ja sam ti na prvom mestu bio tamo. Svako bira kako svira. Tebi treba malo paptetike - odbrusio je Ša.

- Ja samo hoću da dokažem ljudima da neko ne može biti prijatelj, ja sam ti se javljao posle izlaska. Znaš kad si se ti meni javio? Kad si video prepisku od Tare, da vidiš da li sam okej - dodao je Fran.

foto: Printscreen/Zadruga

- Krivo mi je što on kapirao to na taj način ni u jedenom trenutku nisam rekao da nisam dobar sa njim - rekao je Ša.

- Meni nije normalno da si ti sa Tarom. Ne mogu da te smatram prijateljem. Imali smo dva ozbiljna konflikta, a bilo smo top. Ništa od onoga što smo pričali za naše druženje. Isti taj čovek koga sam stavio ispred tebe, bio je tu za tebe. Mislim da stvarno nije u redu neko ko ti je toliko pažnje posvetio - rekao je Fran.

- Odakle tebi pravo da komentarišeš da je užasno što sam sa Tarom? Da li sam ja tebi govorio da je užasno što si ti sa Paulom? - pitao je reper.

- Nisi. Ja ne čitam ni šta izlazi o meni. Ne znam kakav je tvoj i Tarin odnos, ali je l' smo bili drugovi? Je l' si mi pričao da nećeš biti sa njom kada izađeš, a je l' sam ja za Paulu pričao isto? Voli ti koga hoćeš, mogu da kažeš da je to samo katastrofa. Nije normlano. Maja i Janjuš su još najpametniji ispali, to ne mogu da budu normlani odnosi - odogovrio mu je Fran.

- Ako smo mi dobri odkale pravo njemu. Nikad ga nisam uvredio, ni jendu lošu reč. Poostoje ljudi sa kojima se druži i to kruži. uvek sam pričao da imam lepo mišljenje u njemu. Imam obaveze, oni imaju obevaze, čekam miriniji period. Svako bira kako svira, izabrao si svoju stranu. Rekao si da ti je Marko na prvom mestu, a bili smo super. Uživam, mirno mi je sve. Dečko je izabaro to, nisam mu ništa zamerio. Nije me ni zvao na telefon. Što smo pričali vezano za koju se druži, recimo njen bivši momak, meni to smeta, ali kako očekivati, bilo bi bolesno. Nema pravo niko da me osuđuje, dečko mi je gotivan i drag - nastavio je Nenad u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/M.M.

