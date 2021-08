PRVI STOJIN MUŽ SE UBIO! Udala se sa 16 godina, imaju sina: Skočio u reku jer roditelji nisu prihvatili PEVAČICU KAO SNAJKU!

Pevačica Stojanka Novaković Stoja otkrila je da se udala sa samo 16 godina i da je ubrzo nakon toga postala udovica.

Svojevremeno je ispričala da joj je prvi suprug posle samo tri godine braka poginuo u saobraćajnoj nesreći, međutim, novinari Kurira su pre nekoliko godina posetili njeno rodno mesto Perlez, gde su došli do šokantnog otkrića - da se Stojin prvi muž ubio!

Naime, meštani ovog sela pokraj Zrenjanina ispričali su novinarima da je on skočio u reku u kojoj se udavio jer, navodno, njegovi roditelji nisu prihvatili Novakovićevu za snajku. Kako se priča, njima je smetalo što je ona bila kafanska pevačica.

- Stoja je divna žena. Mnogo se napatila zbog prvog muža. Mnogo su se voleli. Iz nje se i rodio njihov sin. Ubrzo posle venčanje počeli su problemi jer roditelji njenog muža nikako nisu odobravali taj brak. -priča jedan Stojin komšija.

On kaže da pevačicin muž nije želeo da živi bez nje i da je zbog toga odlučio da sebi oduzme život.

- Svekar i svekrva nisu mogli da se pomire s tim da je njihov sin dozvolio ženi da bude kafanska pevačica. Stalno su mu prebacivali i insistirali da je ostavi - nastavlja ovaj meštanin Perleza.

- Svi su ubrzo krenuli u potragu za njim i posle nekoliko sati našli su ga mrtvog u reci. Dan nakon sahrane po Perlezu je počela da kruži priča da se ubio jer su njegovi roditelji o Stoji govorili sve najgore. Za nju je to bio prevelik udarac jer je ostala sama s malim detetom. Proživela je pravi pakao - završava sagovornik.

I lokalni sveštenik je potvrdio da se Stojin prvi muž utopio.

- To je bilo pre mnogo godina. Ljudi pričaju da se ubio zbog nje. Teške su to sudbine. Ne bih ja dirao tu temu - zaključuje sveštenik.

Stoja je o ovoj temi, očekivano, vešto izbegavala da govori za medije. Ipak, jednom prilikom, pre nekoliko godina, otvorila je dušu i priznala da joj je u trenutku strašne tragedije najbitnije bilo da se ništa loše ne odrazi na njenog sina.

- Kada su izašli naslovi u novinama o smrti mog muža, nisu me dotakli jer sam se više plašila za svoje dete. Moj sin je imao svega tri godine kada je izgubio oca. Oko drugih stvari se nisam potresala jer najbolje znam svoj život. Bilo mi je bitno samo da li će to moje dete doživeti loše, naročito što je rano ostao bez oca. Danas, kada je sve to prošlo, u kontaktu sam sa rođacima mog muža. Njegovi roditelji su nažalost, umrli - ispričala je pre nekoliko godina Stoja za "Alo".

