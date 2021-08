ŠTA I DA HOĆU DA BUDEM STARLETA? Ninova ćerka URADILA USNE, a sada ŠOKIRALA odgovorom: Moja cena je daleko VEĆA OD 500 EVRA!

Sandra Rešić je otkrila istinu o svom honoraru na nastupima. Takođe, pevačica je otkrila šta je sve korigovala na svom telu i zašto je odlučila da poseti estetskog hirurga.

Ti si ušla u "Zadrugu" kao izgrađena pevačica. Spominjalo se da si ranije pevala za 500 evra, a sada za je taj raspon cene između 2.000 i 2.500 evra. Da li je to istina?

- Nisam ni sa kim ni pričala o svojim honorarima. Biću vrlo iskrena, moja cena od 500 evra je bila pre oko pet godina. Otkad sam u "Grandu" moja cena nije 500 evra, već je bila daleko veća i pre "Zadruge". Nikada se time nisam hvalila, niti pričala o tome, ali o tom delu brinu menadžeri. Pre šest-sedam godina kada sam bila radni pevač tada sam radila i za 50 i za 20 evra i za 2.000 dinara. Mislim da sve što radim i ulažem u svoju karijeru, a mislim da u svom poslu jako vredim, jer znam kakav sam pevač i radnik, treba na neki način da mi se vrati da bih ponovo mogla da ulažem u te stvari. Cenu ne određujem ja, već isključivo menadžer.

Pohvalila si se na društvenim mrežama da si korigovala usne. Kakva je reakcija tvoje okoline i zašto si se odlučila na taj korak?

- To je reakcija određenog broja ljudi koji pišu sa lažnih profila. Takve osobe meni napišu: "Kako te nije sramota? Hoćeš da budeš starleta?" Pod jedan, šta i ako hoću da budem starleta. Možda mi se ćefnulo da budem starleta. Pod dva, mislim da pored svih estetskih korekcija koje devojke danas rade, jedino što sam ja uradila su grudi i usne. Usta sam sada uradila jer sam videla u klipovima iz rijalitija da mi je ova donja usna malo uvučena unutra. Stavila sam vrlo malo nečega. Grudi sam uradila onog trenutka kad sam smršala 30 kilograma i kad od mojih grudi nije ostalo više ništa. To je više bilo nužno zlo, nego što sam htela da budem starleta. Sada sam uradila usne i mislim da mi to jako lepo stoji. Ovo mi je falilo i sada sam zadovoljna sobom i mislim da više ništa neću raditi.

