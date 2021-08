BOLJE ŠTO SAM NAPISAO KNJIGU, NEGO DA SAM UŠAO U ZADRUGU! Lukas progovorio o NASTAVKU autobiografije, pa POTKAČIO Kiju Kockar!

Pevač Aca Lukas izazvao je buru u javnosti knjigom „Ovo sam ja“ i dok se strasti još nisu stišale, u medijima se spekulisalo da će biti nastavka njegove autobiografije. Međutim, Aca to sada demantuje.

foto: Sonja Spasić

- Nisam najavio nastavak knjige, niti imam nameru da pišem nastavak. Ja sam pevač i jedan od najpopularnijih muzičara u regionu. Nisam pisac i neću biti pisac. Uradio sam svoju autobiografiju da ne bih dolazio u situaciju kao što pokašavaju zli jezici da me nametnu da ću biti pisac. Uzeo sam Vanju Bulića koji je to sve uobličio i napisao onako sam ja želeo, iako bolje pišem od 90 odsto od ovih koji se bune protiv mene. Ako neko može da kaže da u toj knjizi nešto nema veze sa književnošću, onda je on budala. Drugog dela knjige ako bude, biće sigurno žestoko napisano. U prvom delu sam rekao sve što sam hteo. Bolje je to, nego da sam ušao u „Zadrugu“ i da me gledaju tamo. Naravno, to se nikada ne bi desilo. Ljudi vole svašta da znaju o meni, a bolje je da to bude putem knjige – poručuje Lukas koji otkriva da se niko od pomenutih u štivu nije naljutio.

- Niko se nije naljutio nakon što sam objavio knjigu. Mnogi su očekivali mnogo gore stvari – smatra pevač koji bi uskoro zajedno sa timom ljudi trebalo da ekranizuje knjigu.

foto: Ana Paunković

Naime, u planu je snimanje serije radnog naziva „Kafana na Balkanu“ od 12 epizoda, a kako smo saznali kasting za članove njegove porodice je počeo i mnogi glumci žele da igraju u ovom projektu.

- Serija će se realizovati, ali polako, ima vremena. Snimaće se sigurno, potpisan je ugovor. Kasting još nije bio i ne znamo ko će da glumi. Ono što je sigurno, jeste da će u seriji će igrati glumci. Voleo bih da me igra Marko Živić. Mora da se završi scenario koji još nije gotov, nema potrebe da se licitira o imenima glumaca i glumica. Mirjana Karanović, kao jedna od najboljih glumica u zemlji naravno da dolazi u obzir da glumi moju majku. Ne dolazi u obzir Kija koja je neglumica - poručuje oštro Aca Lukas.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Blic/M.M.

Bonus video:

05:01 Aca Lukas i Ivana Selakov snimanje spota za pesmu Svatovi