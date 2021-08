GRAND AFERA! Ivu GRGURIĆ NAMEŠTALI Saši POPOVIĆU: Pobednicu ZADRUGE hteli da iskoriste dok su oboje u HRVATSKOJ na moru?!

Pre dve godine Saša Popović doveden je u vezu sa pobednicom "Zadruge 3" Ivom Grgurić, sa kojom se slikao u Opatiji, nakon čega su počele da kruže priče da ga je jurila po gradu i da je po svaku cenu želela da se zbliži s njim.

Saša je tada demantovao sve navode u kojima su ga povzivali sa učesnicom rijalitija, te istakao da ju je video samo jednom u životu i to kada je nastala pomenuta fotografija.

Sada je, navodno, malo je falilo da se Saša Popović ponovo nađe u medijima zbog Ive Grgurić! Naime, zgodna zadrugarka ovog leta boravi u mahom na hrvatskom primorju, a zna se i da direktor ima stan u Opatiji i da je sa Suzanom do kraja avgusta na moru.

- Sale je već imao probleme zbog Ive i Opatije kada je ona tražila da se slika s njim kao vatreni fan, a mediji su to preneli kako im je odgovaralo, pa se tad i te kako digla prašina. Sada je Iva opet na moru u Hrvatskoj i pojedini su se setili te priče kada se slikala sa Popovićem, pa su čak hteli sve da plasiraju u medije.

– Svi znaju i da je Iva u Hrvatskoj negde na moru, a i da je Sale u Opatiji. Naravno dušebriznici su se odmah setili stare afere koja je bila laž i glupost, pa je opet prepričavaju, a hejteri trljaju ruke. Došli su do ideje da sve plasiraju u medije, međutim odustali su od toga.

- Budući da se moje ime i prezime poslednjih dana vezuje za izvesnu Ivu Grgurić, prinuđen sam da se obratim javnosti i stavim tačku na ovakve i slične insinuacije. Devojku koju mediji danima dovode u vezu sa mnom, te priču nadograđuju do scenarija za film, video sam jednom u životu i to na pet minuta, kada je i nastala zajednička fotografija. Baš kao što se svakodnevno slikam sa ljudima na ulici. Nikada je ni pre, ni posle toga nisam video i to je jedina istina - naveo je Saša Popović u svom saopštenju ranije.

