ŠAŠIĆKA GOVORILA O SUKOBU S MIŠELOVOM MAJKOM, A ONDA JE STIGLA PORUKA OD NJEGA! Nastao HAOS u emisiji: Nisam dužna da ga branim!

Bivši učesnici "Zadruge", Ivana Šašić, Lepi Mića i Nenad Lazić Neca imali su prilike da odgovaraju na pitanju gledalaca, a haos u studiju je nastao kad je Ivana Šašić progovorila o odnosu sa Mišelom Gvozdenovićem, i njegovom majkom Hanom.

foto: Printscreen/Pink

- Desila se ozbiljna svađa između tebe i Hane Gvozdenović, majke Mišela Gvozdenovića - započeo je voditelj.

- Moj muž i ja smo puišili, ona se okrenula i rekla da sam mogla lepu reč da kažem za Mišela. Moj muž je stao iza mene, ona je pomenula moju decu. Ne znam zašto se spominjalo kada ja nisam dužna da podržim. Čula sam na finalu da se vodi krivični postupak protiv njenog sina, nisam to izmislila, niti ja to pričam. Mišel i ja nismo drugari da se družimo, radili smo sve tezge zajedno, ne moram nikoga da podržim - objasnila je Ivana Šašić.

- Nisam se posvađala, ja nisam nikoga vređala. Ona bi bila dobra, pošto se bavi rijalitijem van rijalija. Postoje ljudi koji su se baš posvetili da žive taj život, a nisu učesnici. Ona se baš bavi rijalitijem, ne može da prežali što Mišel nije - nastavila je Ivana Šašić.

- Nista baš imali lepe reči za Mišela, ogovarali ste ga, kao što ste i mene. Verovatno ste imali razloga - ubacio se Neca.

foto: Printscreen/Pink

- Nisam nikoga ogovarala samo sam komentarisala, a naravno da ćeš da komentarišeš kad si tamo. Dosta njih se naljutilo kad je bio pevački obračun, jer nisam ocenjivala pevače - nastavila je Ivana.

- A majka od Mišela smatra da si trebala da ga potržiš kao pevača - rekao je Mića.

- Ja njoj na to nisam ništa ni odogovorila - rekla je Ivana.

- Ona je ljuta što ga ti nisi podržala, a onda govori za tvoju decu. Gde će decu spominjati? To su kletve, vratiće se, šta će se vratiti? - vikao je Mića.

- Reci toj Šašićki da je niko nije komentarisao, a da je ona pričala sve najgore - pročitao je Neca poruku koju mu je poslao Mišel Gvozdenović.

foto: Printscreen/Pink

- Bila su pitanja starih zadrugara, kada sam ja pitala za njegov ulazak u Minu, na izlasku me je pitao zašto sam to postavila, rekla sam da bi odgovorio da se nije prao - rekla je Ivana Šašić.

- Bitno je da moja familija i prijatelji znaju ko sam i šta sam, a narod je prepoznao moje kvalitete - pročitao je Darko Mišelovu objavu sa Instagrama.

- Ona je na uvredu na svoje dete, ona smatra da si ti provala Mišela da je gej. Prepoznala je da ti to nisi trebala da spominješ, rekla si to 4-5 dana pred kraj rijaltija. On je rekao da ga čudi da Ivana postavlja to pitanje i da ona dobro zna devojke sa kojima se zabavljao, a ona sad kaže da ne zna - rekao je Mića.

foto: Printscreen/Pink

- Nikad u životu nisam bila privatno sa Mišelom, a čula sam. Nikada ga privatno - dodala je Ivana u emisiji "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:11 ĆERKA ANE NIKOLIĆ PROSLAVILA 4. ROĐENDAN! Pevačica naslednici priredila PRAVU BAJKU, torta na 3 sprata, a ona kao PRINCEZA! VIDEO