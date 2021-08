SVI SU OČEKIVALI BOKS MEČ! Kao voditeljka ugostila je SADAŠNJU devojku svog BIVŠEG: Ivana ŠOPIĆ potkačila MISICU I KARIĆA!

Nekadašnja učesnica "Zadruge", Ivana Šopić, mesecima radi voditeljski posao, a sada je otkrila kako se snašla u toj ulozi:

foto: Printscreen/Pink

- Još dok sam bila učesnik "Zadruge", mnogi su mi govorili da meni stoji taj posao i da bi mi lepo legao, međutim, mene je uvek taj posao voditelja ograničavao. Ne možeš da kažeš šta misliš, ne možeš da imaš izraze lice koje bi inače bio, što je normalno, da okreneš očima i kažeš: "Ne pričaj gluposti" – priča Šopićeva, pa nastavlja:

- To je najveći problem, ali čovek se navikne, ali kad slušam nekoga ko evidentno priča laži, znam da laže i da pokušava da se izvuče... Mnogo je lakše biti učesnik rijalitija nego voditelj, jer ja sam kao učesnik mogla sve da kažem – priča ona.

foto: Printscreen/Pink

Šopićeva se osvrnula i na intervju sa Jovanom Ljubisavljević, trenutnom devojkom njenog bivšeg dečka, Stefana Karića.

- Susret... Svi su očekivali kao da je neki boks meč – kaže voditeljka kroz smeh, pa dodaje:

- Ljudi su mislili da ću da je maltretiram ili da je preskačem, da je stavim u situaciju da joj bude neprijatno, ali nikad to ne bih uradila, za mene su to jeftine igre, mislim da sam iznad toga. Mislim da su Jovanu mnogo više koštale živaca te devojke koje Stefan nikad nije priznao da su devojke, koje peckaju dok su u žiriju "Zadrugovizije", flertuju ili kažu nešto dvosmisleno... Ja mogu da budem i bezobrazna i surova, ali nisam kvarna, to ostavljam isfrustrianim ženama – zaključuje Ivana u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:19 SVEĆE, BALONI, KONFETE I SOČNI POLJUPCI: Evo kako je JOVANA MISICA iznenadila KARIĆA za rođendan! Sve pršti od ROMANTIKE! (VIDEO)