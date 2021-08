CECIN VELJKO ODE U FARMERE! Ražnatović kupio farmu SVINJA i iskeširao 50.000 EVRA, BOKSER se posvetio UZGOJI STOKE!

Veljko Ražnatović, pored uspešne sportske karijere, ima i svoj biznis sa azijskim psima, o čemu smo pisali.

Ekipa Kurira bila je u Žitorađi, gde smo i saznali da Cecin naslednik tamo provodi mnogo vremena i da je nedavno kupio i konja. Meštani su nam otkrili da je Veljko često u majčinom rodnom mestu, da voli komšije, ali i da oni vole njega. Kako smo saznali, on povremeno dođe i sa Bogdanom da obiđe babu i dedu, dovodio im je i Željka u goste, ali je najčešće sam.

O Veljku kao dobrom farmeru priča celo selo. Nedaleko od Žitorađe nalazi se selo Stara Božurna, gde je Ražnatović kupio ogroman plac, na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata. Prema našim saznanjima od meštana, on je u ovaj posao uložio oko 50.000 evra.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada -pričao nam je komšija.

Posle vašeg članka sigurno će se još ljudi vratiti u naša sela. Mladi i dalje beže od seoskih poslova, ne shvataju da je poljoprivreda budućnost naše države - rekao nam je Goran, koji ima kuću u blizinu Veljkove farme.

Dok smo bili u Staroj Božurni, nismo sreli radnike na farmi, kao ni Cecinog naslednika. U centru Žitorađa nalazi se kafić, čiji je i Veljko redovan gost.

- Ostavlja baš dobar bakšiš. Poznajem ga odranije, kada smo bili manji. On se družio sa mojim bratom Danijelom, koji sada radi kod njega u Titelu. Veljko ga je zaposlio da mu čuva pse i da bude zadužen kod njih. Zadovoljan je, ima obezbeđen smeštaj i hranu, a i devojka mu je često tamo. Veljku ne smeta kada devojka mog brata ostane tamo da spava, a to bi retko koji gazda dozvolio. Uvek je prijatan i nasmejan, i drago mi je što Danijel ima takvog gazdu - ispričala nam je Marija, koja radi u pomenutom kafiću.

