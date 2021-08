MILICA MANDIĆ I ĐOLE ĐOGANI IMAJU NEŠTO ZAJEDNIČKO! Niko ne bi rekao da ih jedna osoba povezuje

Interesantna vest je da su Olimpijske igre 2024. u Parizu uvrstile brejkdens među discipline, a evropski prvak iz 1983. već se nameće kao logičan izbor za selektra i upravo je Đole Đogani.

On se u program Kurir televizije uključio skajpom.

- Ja sam bio veoma presrećan zbog toga, posebno što sam siguran da je to sport gde možemo da budemo u samom vrhu. Sada treba da se radi na tome da pokupimo sve klince koji su zainteresovani da se bave time i da krenemo u napad - kaže Đole.

foto: Kurir televizija

- Ako mene neko bude zvao da budem neki savetnik, ja ću se rado odazvati. Išao sa na nekoliko tih velikih takmičenja, imam veliko iskustvo u tome - kaže Đole, koji dodaje da je važno već sad krenuti da se mladi pripremaju za predstojeće takmičenje.

- U tom sportu ima svega. I gimnastike i atletike, pa i plesa - kaže Đole i dodaje da je najtalentovaniji od sve njegove braće bio Gagi, koji se među prvima vrteo na leđima i na glavi.

foto: Kurir televizija

Đole je izneo i zanimljiv podatak, da je trener Milice Mandić, Dragan Gale Jović, bio i sam Đoletov učenik u plesnoj školi.

- On je bio u plesnoj školi devedesetih i ono čega se ja sećam, on je bio jako dobar plesač. Rekao mi je u jednom momentu da je na početku karijere koristio moja neka zagrejavanja i da mu je to bilo od velike koristi - kaže Đole.

