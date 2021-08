LEPI MIĆA BEZ DLAKE NA JEZIKU O ANI BEKUTI: Ne javlja se otkako je sa MRKOM, kvadratura stana i kola MENJAJU KARAKTER!

Bivši zadrugar Lepi Mića prokometarisao je odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, a onda s eosvrnuo i na prijateljstvo sa Anom Bekutom.

Kako gledaš na vezu Tare i Ša?

- On se zaljubio najstrašnije. To će za njega biti kobno, izgubiće sve, ali to je njegov izbor. Sa bi se Tarom sutra oženio. Ona je razmaženo dete, bezobrazno, drsko stvorenje. Ona mu je poremetila mozak. Mislim da Tara nije zaljubljena, njoj je lepo, vozi 'mercedes', on sve finansira, boli je baš k*rac."

A Ivana otišla kod Tomovića?

"Ona je isto uradila što i Ša. Žali se na njegovo ponašanje, pa ode kod drugog da je teši. Njoj je mesto pored muža. Ja sam bio sve vreme na njenoj strani, ali ovo što je sad uradila mi je nedopustivo. Mazi je Tomović po kolenima, oko pojasa. Tomović je iskoristio Ivaninu slabost da joj se nametne kao muškarac, plus, to mu je super došlo da se sveti Nenadu, da ga javno ponizi. Ivani da je stalo do braka, ušla bi u rijaliti kad se sve ono dešavalo i Nenadu bi j*bala mater."

Lepi Mića se potom osvrnuo na odnos sa pevačicom Anom Bekutom.

Zašto kažeš da se Ana Bekuta promenila?

"Jeste, i to baš dosta. Bekuta je imala muškarce sa kojima je živela, ali je samo Mrkonjić uticao na njen posao, postala je cenjena kao nikad otkad je sa njim. Tek tad je ušla u ozbiljne priče i odmah je zaboravila stara druženja i prijatelje. Ona je imala hitove i pre njega, ali su te pesme vaskrsle tek kad je postala izabranica ministra. Ranije smo se čuli u mesec dana 20 puta, a sada u 20 godina jednom ili dva puta. Nas dvoje smo pojeli dosta estradnog hleba, ali ona se udaljila. Lokacija, kvadrati stana, kola menjaju karakterne osobine. Poštujem, ali meni ne mogu da prodaju plavu krv", rekao je Lepi Mića za "Svet", a prenose mediji.

