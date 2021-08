SANJA NAPRAVILA SPEKTAKL, OKUPILA ZADRUGARE NA JEDNOM MESTU: Stankovićeva slavi rođendan, na gala proslavu došla i Maja Marinković

Bivša zadrugarka Sanja Stanković večeras proslavlja rođendan u jednom restoranu u Beogradu, a tom prtilikom je pozvala bivše zadrugare da uveličaju njeno slavlje.

foto: Printscreen/Instagram

Sanja je otkrila ko će joj večeras od gostiju ulepšati slavlje.

- Možda će večeras doći, ne mogu da kažem ljubav, ali možda će se nešto tu desiti, možda simpatija! - nasmejano je rekla Sanja.

Da moraš da biraš jedno od bivših odnosa iz Zadruge, da mora bude večeras ovde, koga bi izabrala?

- Niko! Da sam želela oni bi bili ovde, bili bi pozvani! - kratko je odgovorila Stankovićeva.

Matora dosta vremena provodi vremena sa Anom Korać? Da li ste i dalje prijateljice i da li je pozvana na rođendan?

- Nije pozvana, ja sam Anu mnogo volela, uvek mi je bila draga, ali me je razočarala kada me je izdala i neke stvari rekla Jovani. Ona je Matorina drugarica, izabrala je stranu. Nemam ništa protiv, ali povredila me je! - izjavila je slavljenica.

foto: Printscreen

Među prvima na proslavu je stigao Bora Santana, nakon njega ovo slavlje je ulepšala i bivša zadrugarka Monika Horvat.

foto: Printscreen/Instagram

Ljubavni par koji je stigao na proslavu rođendana su Rialda i Kenan.

foto: Printscreen

Aleksandra Subotić je jedna od zvanica večeras, koja je došla vidno raspoložena, a u njenom društvu se našla i Maja Marinković.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

00:29 OSVANULI SNIMCI BIVŠEG ZADRUGARA SA SANJOM STANKOVIĆ: Đuskala na zadnjem sedištu pa ga UGRIZLA za uvo! ONA SE ODMAH OGLASILA