SENIDAH STRAHUJE OD OSVETE KRIMINALACA, ZABRANILA DA JOJ PRILAZE NOVINARI I FANOVI! Pevačicu čuva obezbeđenje i dok spava!

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, glavna je zvezda Lav festa u Vrnjačkoj Banji i moglo bi se reći da se tako i ponaša! Kako pričaju naši izvori koji se tamo nalaze, slovenačka pevačica imala je niz zahteva koji su organizatori morali da joj ispune, a većina njih odnosi se na njenu bezbednost.

Tražila je da bude odvojena od ostalih izvođača koji nastupaju na festivalu, pa joj je i to uslišeno. Ispred njenog apartmana neprestano dežura obezbeđenje, koje doduše sama plaća, a od njih se ne odvaja gde god da krene. Senida, navodi naš sagovornik, izričito je zabranila da joj pre, tokom i nakon koncerta prilaze gosti festivala, uključujući i njene obožavaoce i brojne novinarske ekipa koje se tamo nalaze. Tražila je da putanja kojom dolazi do bine bude potpuno čista, odnosno da nijedan čovek ne bude u njenoj blizini, a isto to odnosi se i na scenu. Na bini ne sme da bude niko osim ljudi iz njenog pratećeg tima i obezbeđenja koje vodi sa sobom.

I dok pojedini ljudi iz organizacije smatraju da je Hajdarpašićeva razmažena i uobražena zvezda kojoj se može da zahteva poseban tretman, istina je zapravo drugačija. Kao što je Kurir i pisao prethodnih dana, Senida je veoma uplašena za svoju bezbednost zbog brojnih pretnji koje dobija od mafijaške družine s kojom je intenzivno sarađivala do prošle godine. U pitanju su ljudi iz okruženja repera Džale Brata i Bube Korelija, koji se u Sarajevu bave nezakonitim poslovima, a pevačica je rešila da prekine posao s njima kad je shvatila da njoj ne ostaje skoro ništa od zarade.

Navodno, Senidah pretnje dobija već godinu dana, ali ih nije shvatala ozbiljno. Mišljenje je promenila pre nekoliko nedelja kad su kriminalci bacili bombu na kuću njenog novog menadžera iz Ljubljane, o čemu su pisali brojni mediji. Otada se ne odvaja od telohranitelja.

