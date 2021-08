UŽIVAM U SVAKOM TRENUTKU SA SANJOM, PONOSAN SAM NA NAŠU LJUBAV! Sofronijević ZA KURIR otkriva sve o vezi sa poznatom voditeljkom!

Aleksandar Sofronijević, jedan od najpopularnijih muzičara na ovim prostorima, već neko vreme uživa u ljubavi sa Sanjom Ćulibrk, voditeljkom koju je šira javnost upoznala kroz projekat "Zvezde Granda".

Harmonikaš, bez čijeg orkestra ne može da se zamisli gotovo nijedan koncert domaćih zvezda, kao ni privatne proslave, inače ne voli preterano da priča o privatnom životu. Mediji su ga povremeno spajali sa poznatim damama, ali on o tome nije hteo da govori. Ekskluzivno za Kurir, Sofronijević je pričao o profesionalnim uspesima, odnosu sa kolegama, kao i o svojoj vezi sa Sanjom.

Kakvo je bilo ovo leto za tebe? - Veoma uzbudljivo. Uglavnom sviram i leto je prilično burno i sjajno.

Čini se da si konačno uplovio u mirnu luku i da si emotivno ispunjen? - Zaista sam ispunjen emotivno. Uživam u svakom trenutku koji Sanja i ja provodimo zajedno. Divno je, veoma mi prija najmirnija luka do sada. Ponosan sam na to što mi se dešava.

Ti si neko ko propagira porodicu, prave vrednosti, prijateljstvo, kolegijalnost, a danas je malo takvih ljudi. Šta misliš, zbog čega? - Kolegijalnost je veoma diskutabilna stvar u današnje vreme. Mnogi ljudi se pretvaraju i imaju neko drugo mišljenje kad nisi sa njima, a drugačije kada sede sa tobom. Ljudi jure za brzom i lakom zaradom i to je upropastilo prave vrednosti. Trudim se da budem to što jesam i da radim i ponašam se kao što sam to činio i pre dolaska u Beograd. Ja sam isti onaj dečak koji mašta, trudi se i radi i tako će uvek biti.

Već izvesno vreme si u stabilnoj vezi, planiraš li uskoro i da staneš na ludi kamen?

- Mi uživamo u našoj ljubavi. Bože zdravlja nadam se da će i to doći na red.

Ima li istine u tome da je harmonikašima najlakše da zavedu dame iz bilo koje branše? - Ne bih se složio se tim. Mislim da prednost imaju pevači koji su ispred nas i nekako su veće face od nas muzičara.

Šumadinac Život u Beogradu me ubrzao Dolaziš iz Šumadije. Koliko te život u Beogradu promenio i jesu li te zanela svetla velikoga grada? - Prilično me je život u Beogradu ubrzao. Tačno znam kakva će mi nedelja biti u odnosu na onog dečaka iz Kraljeva, samo sam naučio da bolje cenim svoje vreme i da pažljivije planiram obaveze. U Beogradu je teško da se sve obavi u jednom danu, dok je u Kraljevu sve lakše i tamo sve može za dan da se završi. Kolege mi kažu da sam se ubrzao do beskonačnosti.

