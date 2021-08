FRANA SPOPADAJU DEVOJKE I ŠALJU MU NAGE FOTKE! Pujas progovorio o INTIMI i priznao da je stavio TAČKU na odnos sa Anđelom Vešticom

Bivši zadrugar Fran Pujas progovorio je o odnosu sa Anđelom Vešticom i priznao da mu devojke šalju na društvenim mrežama nage fotografije.

foto: ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

- Dosta ljudi me zaustavlja na ulici, podržava. Traže mi da se fotografišem sa njima. Prija mi, ali je čudan osećaj. Nisam se na to navikao. Nekako me svi razvlače na sto strana i ne mogu sve da postignem. Od jednog anonimnog momka koji je imao 600 pratilaca dostigao sam cifru od skoro 70.000 ljudi koji me svakodnevno prate na Instagramu – kroz osmeh govori Pujas koji tvrdi da se nikada neće pomiriti sa Paulom Hublin.

- Nema ništa od pomirenja i to se nikada neće dogoditi. Nismo se čuli i nećemo. Nije istina to što ona priča po medijima da sam utehu našao u raznim devojkama. Odakle joj to uopšte? Jednim delom je istina da me devojke stalno zovu, ali ne prihvatam da budem sa njima. Ne patim za Paulom – jasno stavlja do znanja Fran koji je stavio tačku i na odnos sa Anđelom Vešticom.

foto: ATA Images, Prinstcreen/Zadruga

- Anđela i ja više nismo ni u kakvim odnosima. Desilo se to što se desilo. Imali smo intimne odnose, jesmo bili zajedno, ali više nismo. To što ona želi da me kanali po medijima, ja nemam nameru o tome da pričam. Mogao bih da je demantujem i prepiskama i fotografijama da nije u pravu, ali ne želim. Sa druge strane nema govora o tome da sam bio naduvan to veče kada smo se videli, kao što je ona pričala po medijima. Nakon rijalitija sam zapravo i shvatio ko mi je prijatelj, a ko nije. Da ne smem u svakoga da imam poverenja. Mislio sam da mi Anđela želi dobro, ali se na kraju svašta izdešavalo. Od svih zadrugara u dobrim odnosima sam ostao samo sa Kenanom Tahirovićem, Stefanom Karićem i naravno Markom Đedovićem, sa njima sam najboji – zaključuje Fran Pujas.

Fran ističe da mu je inboks na društvenim mrežama pretrpan vrelim i nagim fotografijama raznih devojaka.

- Svakodnevno dobijam ponude od raznih devojaka, kao i njihove nage fotografije. Ne mogu da se odbranim. Ali ni na jedne ne ulazim. Nemam vremena da se dopisujem i tražim novu ljubav. Činjenica je da me spopadaju sa svih strana i da ne mogu da se odbranim.

foto: Dragana Udovičić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Blic/M.M.

