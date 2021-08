MAHIR MULALIĆ SE SELI U BEOGRAD! Pobednik ZG u ispovesti otkrio kog VELIKOG PEVAČA jedva čeka da upozna, spomenuo i DŽEJLU RAMOVIĆ

Skromni mladić iz Bosne i Hercegovine, Mahir Mulalić, pobedio je u muzičkom talent šou- programu “Zvezde Granda”, a sada kada su mu se utisci sleli, kaže da mu se život promenio za 180 stepeni.

foto: Printscreen/Prva

- Sve ovo sam želeo i trudio se da do toga dođe. Drago mi je što sam došao tu gde jesam. Sada imate mnogo više obaveza. Potrebno je da ispoštujete brojne stvari. Od davanja intervju, preko fotografisanja za medije, a pritom da napravite balans između privatnog i poslovnog života- kaže Mahir Mulalić.

Da li porodica strahuje za Vas kako ćete se izboriti u svetu estrade koji ni malo nije naivan?

- Bila je određena doza strepnje, mada već znaju kako moji mozak funkciniše, pa su me pustili. Znaju da želim da se bavim ovim poslom i to je to. Savetujem se i dalje sa njima, ali na kraju odluke donosim sam.

Na Vašem instagramu mogli smo da vidimo dosta objava sa Džejlom Ramović.

- Džejla i ja se nekoliko godina unazad družimo. Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja Isaka. Sada smo pobednica i pobednik iz Marijinog tima i družimo se.

foto: Printscreen/Prva

Da li smatrate da je svet estrade veoma surov?

- Jeste, baš je surov. Na početku sam tek. Videćemo u kom smeru će da ide.

Hoćete li se preseliti u Beograd?

- Imam u planu da se od jeseni preselim u Beograd. Pošto preko leta neću moći zbog nastupa i ostalih obaveza koje imam kod kuće. Čim osetim da je pravi trenutak da se preselim dolazim. Sve mi se dopada, volim Košutnjak, šetnja, trčanje.

Na šta ćete potrošiti novac od prvog honorara?

- Sigurno će biti neki komad odeće. Volim baš da kupujem garderobu.

Kako reagujete kada Vas nešto izbaci iz takta?

- Znam da se iskontrolišemo. To sam ja. Ne dozvoljavam sebi da trošim energije na nepotrebne stvari.

foto: Printscreen/Prva

Zbog smrti majke, želeli ste da odustanete od takmičenja. Da li Vam je sada drago što to niste uradili?

- Jeste, neopisivo. Moja majka je bila najveća podrška na ovom putu. Kada vratim film, dva dana pred njenu smrt, poslala mi je malo veću poruku u kojoj je pisalo, samo se bori za sebe, čuješ li se sa Marijom, šalješ li joj snimke, šta ćeš obući...? U svom tom ludilu i bunilu nju sam najviše zanimao ja. Zato sam pobedu posvetio njoj. I uvek mi je govorila budi čovek, voli sve.

Mnogi veliki pevači kao što su Dino Merlin, Zdravko Čolić, potiču iz Bosne. U takmičenju ste mnogo puta pevao Čoline pesme, da li si imao prilike da se susretneš sa njim?

- Čola je meni uzor. Jedva čekam tu priliku da ga upoznam, jer sam čuo za njega samo pozitivne priče. Govore da je veliki i ozbiljan gospodin.

foto: Printscreen/Prva

Kurir.rs/Blic/M.M.

Bonus video:

00:06 LUNA POKAZALA JUTARNJU IDILU! Đoganijeva snimila MARKA I MIJU, svima na mrežama izmamila OSMEHE: Tatina devojčica!