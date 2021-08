MAJA MARINKOVIĆ ODGOVORILA NA MININE PROZIVKE I TUŽBI KOJA JE ČEKA: Prešla sam granicu, uradila sam neke stvari, ali se NE PLAŠIM!

Bivša zadrugarka Mina Vrbaški otkrila je da će tužiti Maju Marinković, a sada je Maja prokomentarisala tu situaciju.

Kako si reagovala kada si čula da je Mina odlučila da te tuži? - pitao je Darko.

- Ja nisam neko ko je tužibaba, da se vučem po sudovima, ali neka svako radi kako želi. Što se tiče nje, ja se nikoga ne plašim, ne smatram da si kriva, tako da kako god. Što se tiče mog fizičkog kontakta nije ni ona meni ostala dužna, ali ja nisam to trebala da uradim svakako. Prešla sam granicu i uradila sam stvari koje nisu u redu, ali nemam nikakav problem da se pojavim i odgovaram za ono što sam uradila. Što se tiče priča, da sam govorila ko je šta je i čime se bavi, nisam je ja naterala da prizna sve, postoji zakon, koliko ja znam to nije u Srbiji legalizovano. Ona je sama to priznala tako da ja tu ništa nisam kriva i nbišta nisam izmislila. Generalno nas dve nikada nismo bile drugarice ali smo uvek imala sukobe, ona je sama priznala ko je i šta je. Ne plašim se nikoga - govorila je Maja.

- Kako možeš da pričaš loše o Mini, kada si ti dosta lošija od nje, ona nije udarala glavom o zid, nije pravila razne frke kao ti? - pitala je Vesna.

- Ja sam shvatila da sam pogrešila, jesam svašta radila i iza toga stojim, promenila sam se i radim na sebi. Ne mogu da se složim sa vama da sam lošija, jer takve stvari nisam radila. To je vaše mišljenje - izjavila je Marinkovićeva.

- Pljuvala si čak i Jovanu, odakle ti prava? Jovana je uvek bila tu uz tebe? - pitala je gospođa.

- Ja nju nisam pljuvala, nemam loše mišljenje o njoj, mi smo imale par svađa, ali ništa ozbiljno. Možda smo imale drugačije mišljenje za crnim stolom, ali nas dve smo okej. Što se tiče Mine, ja nisam kvarna nisam loša, ja kažem sve direktno, za razliku od nje. Mina je poslednja osoba koja je meni mislila dobro u kući. Ovo je moje mišljenje, i to ću reći, ali da se ja vama pravdam ovde satima ne pada ni napamet. Ne dajem značaj nečemu što je za mene limunada - rekla je Maja u emisiji "Narod pita".

