LJUBOMORNA JE NA SVAKOGA, SAMO ME ONA INTERESUJE! Janjuš se oglasio iz CG, progovorio o Maji i Ani Korać, a evo da li ima DEVOJKU!

Marko Janjušević Janjuš nakon turbulentnog perioda je odlučio da se skloni od gradske vreve i pobegne na Crnogorsko primorje, posveti se sebi i svom detetu. Sada je progovorio o bivšim i novim ljubavima, ćerkici i njihovom slobodnom vremenu.

Poslednjih nekoliko dana si u Budvi, kako je u Budvi?

- Pa šta da ti kažem, da sam znao da je ovolika gužva ne bih ni dolazio.

Došao si sa detetom, posvetio si se u potpunosti Kruni, kako izgleda jedan vaš dan?

- Pa samo sam izašao jedno veče i to samo na kratko. Sa njom mi je najlepše sa njom najviše volim da provodim vreme. Preko dana se sunčamo, kupamo, uveče prošetamo, idemo da jedemo, u suštini top nam je!

Nisi stigao da se zaljubiš?

- Ne, to se tiče devojaka, još me ne interesuju, kad me budu interesuju, kad me budu interesovale to će biti neka prava! A dok ne dođe prava, biću sam!

Da li si se čuo sa Majom?

- Ne, sa njom se ne čujem, niti me zove niti piše, to se završilo kada smo izašli, tako će naravno ostati.

Kažu da ste ti i Ana Korać objavljivali slike svima iz inata, šta ti kažeš na to, da li je stvarno inat ili slučajnost?

- Što se nje tiče ne znam da li je inat, neću da ulazim, u to. Što se tiče mene ja kačim slike sa kojima provodim vreme, osobama sa kojima se viđam, čujem, osobe koje su mi drage, tu inata nema. Ranije nisam imao priliku da se viđam sa svima, tako da sam sada najsrećniji kada mogu sa svima da se čujem i vidim!

- Sada samo sa njom provodim vreme i rekla mi je da ne smem nigde da pogledam, Kruna je ljubomorna na svakoga, neće da pogledam ni jednu devojku i zaista neću, mene samo ona interesuje!

