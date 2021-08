DOŠLA JE LUDAČA DA ISPRATI TU MOJU LUDOST Kristijan priznao da je Ivana NAJBOLJA ŽENA na svetu, a OVO MIŠLJENJE je imao o Kristini

Kristijan Golubović je otkrio da je Kristina Spalević došla u njegov život da isprati njegovu ludost, ali da je Ivana najbolja ćena na svetu.

- Kristijane, kada ste bili gazda u kući, zar niste mogli malo da ih uvedete u red? - pitala je gledateljka.

- Ja sam pokušao, ja sam im odnosio klupe, jer ostave flaše, lak, veštačke trepavice, i posle neko mora da očisti. Podelite dužnosti, ali svako se pravi lud, ide kako hoće. Ja sam tu stegao malo, ali odmah je tu neka kontradiktornost, ti se iživljavaš nad nama. A kod mene mora sve da bude pod konac - rekao je Kristijan.

- Ja bih vas jedno iskritikovala, ušli ste kao oženjen čovek, pa se desilo ovo što se desilo - rekla je voditeljka.

foto: Printscreen/Pink

- Ti si blaže prošao od Ša, što se tiče osude, da li je to zato što si odmah priznao? - pitala je Ivana.

- Više zbog nekog strahopoštovanja, jer Ivana je bila i ostala najbolja žena, što se tiče tih majčinskih instikta, ja bolju, dražu nisam video. Ja sam je izneverio, opravdao sam sebe kroz neko tištenje.. To je bio problem, što mene ženski svet obožava. Kad stupim u komunikaciju, brzo dođe do tog koketiranja. Ja je odmah procenim, da li je uličarka, da li je dobra, odmah kroz rendgen. Kristinu sam procenio najgore moguće, govorio sam joj to, svašta sam pomislio. Međutim, ja sam tu bio sa njom najbliži, prihvatio sam je kao uteha posle Cara. Ali ta energija, što smo počeli da se kapiramo, da isto mislimo, kažemo...Da li je moguće? To se i sad dešava napolju, uvek se negde podudaramo. Isplivava da smo iste osobe. Došla je ludača da isprati tu moju ludost - pričao je Kristijan u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:08 KAD ĆE SVADBA, ULAZITE LI U 5. RIJALITI, DA LI VIĐAŠ ĆERKU VERU? Kristijan i Kristina odgovorili na sva INTIMNA PITANJA! (VIDEO)