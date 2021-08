MAJA JE NEKAD SARAĐIVALA SA BUBOM I JALOM, A SAD SAMO OŠTRO: Bili su normalni momci bez skandala, ali se to promenilo!

Javnost je uznemirio snimak na kom se vidi kako telohranitelj Džale Brata i Bube Korelija baca maloletnog dečaka sa bine, a potom nastavlja fizički da ga ugnjetava i sada se oglasila Maja Berović.

Pokrenuta je i peticija da se ovom muzičkom dvojcu iz Bosne zabrani ulazak u Srbiju. Peticiju je potpisalo više desetina hiljada građana Srbije, a sada je Maja iznela svoj stav.

Pevačica je bila najbliža saradnica reperskog dvojca, sa kojima je prošle godine i prekinula saradnju iz nepoznatih razloga.

foto: Damir Dervišagić

"Ja kad sam izvodila njihove pesme oni su bili normalni momci bez ikakavih skandala, ali očito da se to promenilo. Ako me pitate konkretno u tom slučaju, ne podržavam jednostavno nikakav vid nasilja. Svako ko uradi bilo kakav nasilnički čin, treba da odgovara za to. Da li to bilo obezbeđenje, da l' to bio taj neko lično... Obezbeđenje radi tu za nas i oni rade ono što im mi kažemo da rade. Tako da, svako treba da stoji iza svojih dela", zaključila je Maja Berović.

Nekoliko desetina hiljada ljudi iz Srbije je potpisalo tu peticiju, nekoliko nastupa je otkazano, a oni su uputili javno izvinjenje.

"Nisam ispratila to za peticiju. Ne znam, ni jedan živ čovek na ovom svetu ne priznaje nasilje. Pogotovo kada se radi o tako mladim ljudima. Koliko znam taj dečko je maloletan, jednostavno bacati nečije dete sa bine je ispod svake ljudske normale", zaključila je Maja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:04 DVE RIJALITI BOMBE U BEOGRADSKOM RESTORANU: Maja se vratila iz CG, pa sa Subotićkom dominira! Sevaju GRUDI iz vrelih haljina