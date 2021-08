BRAT MIŠELA GVOZDENOVIĆA BRUTALNO IZVREĐAO KRISTIJANA On nema leba da jede, živi u Kruševcu kao podstanar, čuo sam DA DUGUJE NOVAC

Kristijan Golubović pričao je o svom odnosu sa pevačem Mišelom Gvozdenovićem, a potkačio je i njegovog brata Sašu, koji mu je sada brutalno odgovorio na svom Instagram profilu.

Golubović se obrušio na pevačevog brata Sašu, optuživši ga da je navodno tukao ženu, pa ga nazvao pogrdnim imenom, a onda pripretio da je bolje da on ne progovori.

- Napaseš mi se m**a i nasisaš mi se k***a, klošarčino jedna od Kristijana Golubovića! J***m te u usta ta tvoja glibava! - napisao je pobesneli stariji Gvozdenović, a potom se za jedan portal oglasio i dodao:

foto: Printscreen/Pink

- Isti Kristijan Golubović ne bi imao 'leba da jede, dok je bio u zatvoru i sad dok je na slobodi, da mu nije rijaliti para! Kristijan, koji jede picu posle svih pica u "Zadruzi", na bazenu, nema para da odvede svoju devojku u pristojan restoran - počeo je žestoko Saša isprovociran Golubovićevim rečima u emisiji "Narod pita", pa dodao:

- Baš me interesuje šta je to Kristijan stekao, pa živi u Kruševcu kod prijatelja kao podstanar, čuo sam i priče da duguje neki silni novac - rekao je besan Mišelov brat Saša Gvozdenović.

- Stvarno ne razumem zašto nas čovek spominje, on je imao sukob sa Mišelom i to je rešeno, a uplitanje svih nas u nepostojeći sukob stvarno nije u redu. Kao što sam i ja čuo svašta o njemu, može i on da čuje svašta o meni, ali da se to tek tako iznosi ne znajući da li je istina ili laž, stvarno nema smisla - rekao je Gvozdenović.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Srbija danas/M.M.

Bonus video:

00:15 TETKA NATAŠA PRVA OBJAVILA BOJANINU FOTKU IZ PORODILIŠTA: Rodićeva pokazala kako se spremala za dolazak na svet malog ŠIJANA!