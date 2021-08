KRISTIJANU SE JAVILA TETKA POSLE 20 GODINA Na nju je Golubović POTROŠIO BRDO PARA, a ona mu postavila PITANJE zbog kog se ZAMISLIO

Kristijan Golubović gostovao je u jednoj emisiji, a tom prilikom javila se nova gledateljka, koja se predstavila kao Kristijanova tetka.

foto: Printscreen/Pink

- Ovde je njegova tetka, na koju je potrošio puno novca kad smo pričali, kojoj je poklonio sliku jedne devojke, nismo se čuli dvadeset godina. Da li si primetio da su te zatvori sačuvali u životu? To znači da imaš neki zadatak, i moraš da ga prepoznaš - pričala je gledateljka.

- Mislim da sam dosta učinio dobrog, i da sam zato sačuvan, i mislim da sam ispunio zadatak - odgovorio je Kristijan.

- Ja njegovu veliku sliku čuvam, i mislim da će moji unuci za nju dobiti nekad milion evra. Vi ne znate, ovo što on priča, to je samo osmina njegovog života. I onda se budale smeju i ne mogu da veruju - govorila je gledateljka.

- Niste mi rođena tetka, da se ne bune ljudi - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

- Moj Kristijan je primer kako se treba ponašati u ovom nastavku rijalitija. On sve ispoštuje do maksimuma, a tamo neki vrapci, takvo ružno ponašanje, nekog Ša umetnika, i to prema nekim ljudima koji zovu noću i prate...Takve treba da kazne. Želim da Kristijan pronađe to što treba i želim mu da ostari - dodala je gledateljka.

- Poznajem ženu, znam o kome se radi. To je starija gospođa, shvatam da je jako obaveštena o nekim stvarima, i da smo imali komunikaciju iz zatvora. To je bolja drugarica moje majke, pa se predstavlja kao moja tetka. Osvrnuo bih se na njenu izjavu za zatvor. Od 1993-2004 doba najvećih zločina, oružja, nestašice...Ja sam bio slobodan, nisam bio u zatvoru, bio sam na tacni mnogima. Prvi sam stavio pancir, stavio kamere na kuću, kupio blindirano vozilo, pa zar vam to ne govori meru predostrožnosti - govorio je Kristijan u emisji "Narod pita".

Kurir.rs/M.M.

