NEKA OSTAVI NA MIRU MENE I MOJU PORODICU! Mišel Gvozdenović kipti od besa, žestokim rečima se obratio Kristijanu Goluboviću!

Kristijan Golubović se u jednoj emisiji osvrnuo na svoj sukob iz rijalitija sa pevačem Mišelom Gvozdenovićem, a sada mu je pevač odgovorio.

Mišel je bio šokiran da ta priča i prepucavanja još uvek traju, te da ne razume zašto Golubović ima potrebu uporno da ga spominje i uvlači celu porodicu Gvozdenović u sukob koji je odavno rešen. Pevač je rekao da se posvetio karijeri zbog koje je i učestvovao u "Zadruzi", a ne da nakon rijalitija vodi ratove, te da zbog manjka vremena nije ni upućen u dešavanja.

foto: Printscreen/Pink

- Ne bavim se rijaliti pričama, iskreno, imam dosta posla i posvećen sam nastupima i karijeri. Ne razumem tu potrebu da se spominje moje ime. Ja kada sam bio gost u emisijama nijednom nisam spomenuo Kristijana. Ja sam u šoku što me on i dalje spominje, kako mene tako i celu moju porodicu, kada niti ja, niti moja porodica to ne radimo. Za nas je rijaliti odavno završen - počeo je Mišel vidno šokiran Golubovićevim izlaganjem u emisiji.

- Ja niti ga pominjem, niti sam ga bilo kada komentarisao, vređao. Prema tom čoveku sam uvek bio ispravan, jer sam inače takav u životu. Moja porodica njega nije tužila, to je apsolutna laž. To je jedina stvar za koju su me pitali i ja dao odgovor, mene ne zanimaju rijaliti priče i prepucavanja, za mene je "Zadruga" završena i ja uveliko živim svoj život. Nikoga prvi ne diram i ne vređam. Želim da mu poručim da ostavi Mišela na miru, kako njega tako i njegovu porodicu! Neka se mane i mene i moje porodice! Ja nikoga ne diram, ali neće moći niko ni mene da dira, pa ni on - zaključio je pevač.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

Bonus video:

00:26 PEŠIĆKA I JANJUŠ UŽIVAJU U BUDVI! Vreli kadrovi iz bazena zagolicali maštu, Jelena SELA NA NJEGA i pokrenula BURU KOMENTARA! VIDEO