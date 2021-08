OVO SU CECINE KUĆE U ŽITORAĐI! Luksuzni dom u centru sela, a svinje, koze i ovce gaji u ekonomskom dvorištu!

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je u Žitorađi u blizini Prokuplja, gde je i odrasla sa svojom sestrom Lidijom i roditeljima, ocem Slobodanom i majkom Mirom. Ekipa Kurira obišla je pevačicino rodno mesto, gde smo razgovarali sa njenim komšijama i ljudima s kojim je odrasla.

U centru varoši nalazi se velika kuća sa ogradom, dodatno osigurana video-nadzorom, za koju su nam meštani rekli da pripada porodici Veličković, ali da tu živi samo Slobodan, dok je Mirjana uglavnom u drugoj kući, gde radi iako je učiteljica u penziji.

- Viđam Cecinog sina Veljka, on je često ovde, spava kod dede. Uglavnom dolazi sam, dovede psa, pa ga čujem usred noći kada laje. Otac joj živi ovde pored mene, a majka je dole, ima još jednu kuću. Ona tamo drži stoku, ima obaveze. Ranije smo mi išli jedni kod drugih na kafu, a sada već ne. Mirjana uvek ima posla, ona žena sprema zimnice i za sebe i za Cecu, Veljka, Lidiju - ispričala nam je Dragica, prva komšinica Veličkovića.

Skromno

Uputili smo se do kuće u kojoj boravi Cecina majka. Nalazi se u blizini pijace, odmah pored pruge. Na prvi pogled, niko ne bi pomislio da ona pripada Ražnatovićima. Kuća je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, jedna strana fasade je završena, a primetno je da se dvorište ne održava uredno. U blizini se nalazi prodavnica za decu, čiji nam je vlasnik potvrdio da to jeste kuća u kojoj boravi Mira Veličković.

Majka najveće muzičke zvezde nije htela da nam otvori kapiju, iako je u tom trenutku bila kod kuće, kako tvrde komšije. U dvorištu smo primetili dve koze koje su bile vezane za traktor, kao i dve svinje koje su spavale na terasi ispred kuće. Potom smo se vratili u centar Žitorađe da potražimo Mirinog rođenog brata Miška, koji je bio velika podrška Ceci na početku njene karijere.

Međutim, on nije bio kod kuće, a u obližnjem ugostiteljskom objektu su nam otkrili neke zanimljive detalje o Veličkovićima. Jedan od naših sagovornika bio je Dejan Mihajlović, koji kaže da je Cecin dalji rođak.

Arkan omiljen

- Ceca je super. Kada dođe ovde, vidim je opuštenu, izgleda kao i svako od nas. Obuče stare stvari, ne šminka se i uvek radi po kući. Hoće ona i u staroj kući da pomogne majci, da opere i počisti. Ne znam što ljude to čudi, pa ona je žena kao svaka druga. Ceca prošeta psa, svima se javi, nasmeje, uvek je ljubazna. Lidija je malo drugačija, ona se odvikla od sela. Gleda nas malo s visine i dolazi dosta ređe u odnosu na Cecu. Veljka joj viđam u poslednje vreme najviše, valjda dolazi zbog te farme i posla koji je ovde pokrenuo. Fin momak, vredan i lepo vaspitan. Poznavao sam mu i oca, Arkan je za Žitorađu mnogo uradio, i dan-danas mi imamo korist od njegovih investicija - priča Dejan i nastavlja:

- On i Ceca su pomogli i OFK Žitrađa. Dolazio je on ovde sa Cecom ranije, sedeo je tamo preko puta s njenim ujakom, oni su se baš voleli. Ja sam njima zahvalan za to što su uradili za ovu opštinu, ostalo me ne zanima. Taj Arkan nam je pomogao više nego Dačić. Ima tu u blizini Cecine stare kuće pijaca, odmah iza bazena. Ona je iz svog džepa dala pare da se asfaltira pijaca i da se dovede u red. Majka joj je jako fina žena, vredna i radna. Gaji stoku, živinu, sprema im zimnice, pa je non-stop je u staroj onoj kući. I Slobodan je dobar, njega slabije viđam u poslednje vreme - rekao nam je Dejan.

Pred kraj naše posete uspeli smo da sretnemo i Cecinog ujaka, ali on nije bio raspoložen za priču.

- Dobar dan, otkud vi ovde? Nemojte da se ljutite, danas sam nervozan, nisam lepo raspoložen ni da se slikam ni da pričam. Hvala što ste bili - rekao nam je Miško.

Kuri.rs/Ana Denda/ Foto: Nikola Anđić

