MIRKO ME JE JAKO IZNERVIRAO! Goca dočekuje goste na žurki u SURČINU, a evo zašto je Šijan OTIŠAO usred spremanja proslave!

Pevačica Goca Božinovska danas je dobila unuka Zorana, a večeras ovim povodom dočekuje goste u vili u Surčinu.

- Mirko me je iznervirao jer je hteo da momentalno krene žurka i da me automatski prekine u celom tom spremanju! Stižu stolovi, stiže ovo, stiže ono... On bi odmah sve! - rekla je Goca, pa otkrila zašto njen sin nije učestvovao u spremanju proslave.

- Otišao je onda malo da odspava, jer je on slavio negde do dva! Još nije ni hrana stigla, a on govori: "Mogu li ja ovo da iznesem što imamo, da počastim novinare?". Rekla sam mu: "Ma, nosi!" - kazala je Goca.

foto: Kurir

Kurir.rs/Blic/M.M.

