DESILA MI SE IZNENADNA KOMPLIKACIJA! Slavica Ćukteraš se oglasila iz BOLNICE, ostaje hospitalizovana još NEKO VREME!

Pevačica Slavica Ćukteraš je pre tačno nedelju dana hitno hospitalizovana, nakon što se povredila u svom domu u Novom Sadu.

Doktori su je odmah pregledali i konstatovali kakvu je povredu zadobila, a iz mere predostrožnosti odlučili su da je zadrže u bolnici.

Iako je trebalo danas da napusti Klinički centar Vojvodine, lekari su odlučili da joj produže boravak nakon komplikacija koje su se desile pre dva dana. Pevačica otkriva šta je krenulo po zlu i kada bi trebalo da napusti bolnicu.

- Taman kada sam pomislila da se stanje popravlja, desila mi se iznenadna komplikacija. Rana koja je zarasla se naprasno otvorila i morala sam da dobijam antibiotike na svakih pola sata. Strašno. Moram još da ostanem u bolnici, iako je trebalo danas da odem kući. To samo meni može da se desi, baš sam baksuz. Stvarno sam se radovala izlasku iz bolnice, ali dobro, bolje da rešim to sve kako treba nego da ostanu posledice. Stvarno sam zahvalna svima na lepim porukama koje dobijam iz dana u dan, to mi znači, iako se trudim da ne gledam previše u telefon i da odmaram kako bi se oko brže oporavilo - poručila je Slavica.

Podsetimo, pevačica se povredila u svom domu, a danima niko nije znao kako je do toga došlo. Ona je potom na svom Instagram profilu objasnila šta joj se zapravo desilo.

- U toku raspremanja kuće počela sam da skupljam flaše od vode, sokova… Jedan sok je stajao danima, znala sam da je pokvaren i uzimam ga i krećem ka toaletu da ga prospem, međutim kako držim flašu i kako sam samo malo odvrnula čep, taj čep je meni iz sve snage u oko otišao. Samo sam sela na pod. Pokušavala sam da otvorim oko, sve mi je bilo belo. Strčala sam do kuhinje da uzmem nešto hladno iz zamrzivača, međutim i posle sat vremena držanja hladne obloge, nije mi bilo bolje. Cvilela sam po kući. Nisam mogla da otvorim oko. Imala sam veliki otok i krvarenje. To je trebalo da se povuče u prvih 24 časa, međutim, nije, tek sada je sve okej. Tako da, vodite računa kada otvarate pokvareni sok – ispričala je Slavica.

