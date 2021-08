TOMINA MAJKA POSLE SKANDALA SA NADEŽDOM PRODAJE KUĆU U SVILAJNCU: Od bruke i podsmeha više ne može da živi u starom kraju!

Majka bivšeg zadrugara Tome Panića Jasmina Panić, posle skandala kad ju je fizički napala verenica njenog sina Nadežda Biljić, od bruke i sramote ne samo da nije izlazila iz svoje kuće u Svilajncu već je naprasno odlučila da tu kuću i proda.

Naime, ona se svim silama trudila da se ne sazna o ovom porodičnom sukobu, međutim, ova vest je u Svilajncu pukla kao bomba, a Kurir je ekskluzivno pisao o tome i otkrio sve o sukobu koji je iz verbalnog vrlo brzo prerastao i u fizički. Glavni akteri ove skandalozne priče su pokušali nevešto da demantuju preko društvenih mreža naša saznanja, međutim, Jasmina i njena porodica našli su se na meti podsmeha, ali i brojnih uvreda i ponižavajućih komentara. Zaposleni na obližnjoj pumpi, koji su i razdvajali Jasminu i razjarenu Nadeždu, svedoče za Kurir da Tomina majka, otkad je priča objavljena u Kuriru, nije izlazila iz kuće. Odmah nakon toga je i postavila tablu na kojoj piše da je svoju kuću stavila na prodaju.

- Ovde je haos bio u Svilajncu kad ste vi iz Kurira objavili priču o tuči. To su svi znali ovde, moje kolege su danima pričale o tome, nama je bilo jako smešno što su oni to demantovali. Sigurno su Toma i Nadežda naterali Jasminu da kaže da se to nije desilo. Ona žena od blama nije izlazila danima iz kuće, bukvalno ceo Svilajnac joj se smejao. Odmah nakon toga, pre otprilike dva-tri dana, stavila je kuću na prodaju, eno je tabla, bode oči koliko je velika. Ljudi iz komšiluka pričaju da će je dati ispod svake cene, jer više ne može da trpi podrugljive priče i osmehe, pitanja i komentare. Oni su tu jadnu ženu uništili. Šta je dočekala, da mora da beži iz svoje rođene kuće zbog nekih kretena. Katastrofa - rekao nam je radnik na benzinskoj pumpi. I zaista, nakon razgovora s njim otišli smo do kuće Panića, na kojoj je stajao oglas " Na prodaju".

Pokušali smo da pozvonimo na vrata i da dozovemo nekog iz same kuće, međutim, u njoj nije bilo nikoga, a i kapija je bila zatvorena, za razliku od prošlog puta, kada je bila širom otvorena.

Podsetimo, Kurir je prošle nedelje boravio u Svilajncu, gde smo obišli kuću Panića i razgovarali sa komšijama, koji su nam rekli da Tomina majka i njena buduća snaja ne da nisu u dobrim odnosima, već da je među njima razdor toliki da je mogla i krv da padne.

- Sećam se jedne teške svađe ovde u dvorištu, cela ulica je skočila na noge zbog buke. Da li je Nadežda bila pijana ili šta joj je bilo, ne znam, ali ona je toliko vikala i vređala Jasminu da je ova njoj uzvratila na uvrede. Da nije bilo Tome da stane između njih i ljudi sa obližnje benzinske pumpe, krv bi pala sigurno, i za kosu su se počupale. Nadežda bi je ubila od batina - ispričala nam je tada komšinica Panićevih po imenu Draginja.

