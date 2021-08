MRZIM DA PRIČAM O EVROVIZIJI! Sanja Vučić otkrila detalje iz PRIVATNOG života, priznala šta govori kad vidi sebe u OGLEDALU!

Članica grupe Hurricane i pevačica, Sanja Vučić, odgovarala je na pitanja iz leksikona i otkrila do sad nepoznate detalje o sebi i svom životu:

foto: Instagram

Šta pomisliš kada se pogledaš u ogledalo?

– Još dve kile (smeh).

O čemu si najviše maštala kao dete?

– Da jedem sladoled koliko god hoću. Obožavam hranu, obožavam slatkiše, a najviše sladoled. To mi je i dan danas slaba tačka.

Šta je ono što ti potajno obožavaš, a drugi ljudi mrze?

– Da zabiberim supu do iznemoglosti. Volim ljutu hranu, pa me ljudi često čudno gledaju i pitaju kako mogu to tako ljuto da jedem.

Da možeš da vratiš vreme, šta nikada ne bi uradila?

foto: Profimedia

– Ne bih odugovlačila diplomiranje. Kada uđete u taj studentski svet, najbolje je da se bavite prvenstveno njime i da se trudite da ga završite u roku.

Sa kojom osobom, živom ili mrtvom, bi otišla na večeru i zašto?

– Sa Luijem CK-jem, najneprijatniji duhoviti stendap komičar (smeh). Obožavam ga, ima strava fore.

Da li si imala nadimak u detinjstvu?

– Sanjica, Sendži, Saki (smeh).

Koji lik iz crtaća bi bila i zašto?

– Sunđer Bob, može da jede Kebine pljeskavice.

Kakav savet bi dala 15-ogodišnjoj sebi?

– Samo bez nervoze. Zdravlje uvek treba da nam bude na prvom mestu, a svi znamo koliko stres i nerviranje utiču na to.

Koji trač te je najviše iznervirao?

– Da sam imala skandal na Evroviziji. To je laž koja me je užasno pogodila.

Na koje pitanje najviše mrziš da odgovaraš, a uvek te pitaju?

– Kako je bilo na Evroviziji (smeh). To je pitanje koje nema ko me nije pitao, pa kad pomislim da svaki put ispočetka treba da pričam da nam je bilo sjajno, bude mi malo naporno.

foto: Printscreen/Pink

