PREOBRAŽAJ MILANA STANKOVIĆA: Od dečaka postao pevač koji MIR traži u MANASTIRU i poručuje: Ko me ne voli ne zaslužuje da živi

Zbog kršenja ugovora, Milan Stanković, morao je da iskešira 50.000 evra, a onda je nestao na nekoliko godina i vratio se u žižu javnosti skandaloznim Tvitovima i prozivanjem kolega.

Kada je te 2007. godine bio u postavi “Zvezda Granda” svi su primetili da je drugačiji, njegov "pesak u glasu" postao je omiljeni zvuk mnogim članovima žirija i publici. Dobio je fanove u čitavom regionu, koji su čak imali i naziv “Krasive”, aludirajući na pesmu Zdravka Čolića “Krasiva”, koju su mnogi muzički znalci okarakterisali kao maestralno izvođenje takmičara.

Plava kosa i scenski pokreti Džastina Bibera bili su dovoljni da tinejdžeri "odlepe" za njim. Svi su mu predviđali slavu, nazivali ga “naslednikom Zdravka Čolića”, a onda se desila ona čuvena “ko visoko leti, nisko pada”, makar je to tako predstavljeno u medijima.

Nakon što je 2010. godine našu zemlju predstavljao u Oslu na Evroviziji, mnogi su komentarisali da se Milan Stanković “uzvezdio”. Pohvale da je plavi čuperak, kako su ga zvali zbog frizure, krenuo krupnim koracima ka vrhu bile su potkovane pregledima na Jutjubu, stalnim nastupima i hit singlovima. Tada je još uvek bio pod ugovorom "Granda", koji ga je i proslavio. Bilo je opšte poznato da su uslovi za takmičare bili za sve isti, te da su dobar deo svojih zarada početnici davali produkciji. Međutim, kao bomba u javnosti je odjeknula vest da Milan Staković više nije deo "Granda", uz tvrdnje da se sukobio sa Sašom Popovićem i Žikom Jakšićem nakon nastupa na Evroviziji. On je tada insistirao da napusti “Grand”, i to je uspeo, ali uz plaćanje penala od 50.000 evra.

- Milan je super dečko i poštujem sve što radi. Njegova popularnost je velika i primer je za mlade zvezde. On je posle prve emisije “Zvezde Granda” bio zvezda, čim se pojavio sa platinastoplavom kosom. Hteo je da izađe iz “Granda” i da radi nešto svoje, sasvim drugačije od ostalih. Ne mogu da kažem da mi je žao jer je to bila njegova odluka. Da se to desilo obostrano, bilo bi mi žao, ali desilo se isključivo na njegovo insistiranje. Tu nema zle krvi i zaista mu od srca želim sve najbolje - rekao je tada Saša.

“Doživeo sam linč, izgubio stan”

Milan nije bio baš tako opisao njihov rastanak.

- Ni u jednom trenutku se nisam pokajao što sam napustio “Grand”. Prošlo je mnogo godina od celog tog slučaja, nesporazuma i mog odlaska. Moram da napomenem da sam tada doživeo linč i imao zabranu u svakom smislu - muzički, medijski, koncertno, produkcijski, tržišno. Bilo mi je jako teško, a sa ove distance mogu da kažem samo da sam izašao kao pobednik. Koliko god da me je sve to koštalo još jednog stana, koji sam mogao da kupim, živaca i mladosti, koju su obeležili stresovi, svako jutro sam se budio i gledao poruke, nove skandale i kojekakve priče. Spletkarenja, razna zvanja kumova da me zabrane na televiziji. Svašta je bilo - rekao je Stanković i dodao:

- Svakakve stvari su mi radili i ja bih sada samo da sve to zaboravim. Nikad ne bih sebi ponovio ovu muku, voleo bih da kroz život prođem lagano. Da mi sad sve bude mirnije jer sam zreliji. Bitno mi je da me nešto u životu motiviše, da me pokreće, da sebe promenim nabolje, da sebe unapredim. U muzičkom i vizuelnom smislu mi je bitno da postižem veliki napredak. Voleo bih da mi za deset godina bude simpatično ovo što sam danas, a da ono gde sam za deset godina bude nešto što valja. Voleo bih da se ne pretvorim u naše starije pevače koji su previše radili. Ovaj posao zahteva mnoga ulaganja, i to ne samo materijalno već treba i zdravlja i vremena.

Bizarni Tvitovi: Slobodno me spalite!

Kada se vratio na scenu posle nekoliko godina i započeo solo karijeru čini se da to nije ispalo onako kako se Milan nadao. Više nego njegove pesme u javnosti su odjekivali Tvitovi, vrlo oštri, ponekad čak čini se i nepromišljeni.

MOLE SE LJUDI DA NE BUDU MILAN STANKOVIĆ Pt.2 — MILAN STANKOVIC (@MILANSOLO) October 29, 2017

“Mole se ljudi da ne budu Milan Stanković”, napisao je aludirajući da ga mnoge kolege kopiraju, a onda se osvrnuo na koleginice “Nisi pevaljka ako nemaš sliku sa jahte”

Onda se u jednom trenutku tokom pandemije oglasio “Smučili ste mi se sa koronom” - napisao je, posle čega je očigledno usledio niz osuđujućih komentara, jer se i kasnije oglasio.

“ Previše su glupi i obični da shvate moj stil, izgled, lik, delo, mudrost, vrednost, fore, talenat. Ja bih to možda i mogao nekako uživo da im približim kad bismo imali dovoljno vremena i moje želje da me vole. Ili da napišem knjigu... Jer, ko ne voli mene, ne zaslužuje da živi - poručio je pevač što je izazvalo lavinu negativnih komentara.

Previse su glupi i obicni da shvate moj stil izgled lik delo mudrost vrednost fore talenat. Ja bih to mozda i mogao nekako uzivo da im priblizim kad bismo imali dovoljno vremena i moje zelje da me vole. Ili da napisem knjigu... Jer ko ne voli mene ne zasluzuje da zivi — MILAN STANKOVIC (@MILANSOLO) March 15, 2020

“Ja se još sećam odakle si došao, a ti?”, “Još samo ti nisi napisao knjigu...”, “Rošavi, promeni puder”, “Hajvanu, stavi zarez ponekad”, “Isključi se debilu!”...neki su od negativnih komentara upućenih pevaču.

Ipak u moru sličnih komentara i poruka koje ostavlja po Tviteru najbizarniji je bio onaj koji je usledio nakon što su Milena Radulović i Iva Ilinčić optužile Miku Aleksića za seksualno uznemiravanje.

“Samo mi lepo da brojimo “silovane” zarad slave i promocije svoje serije, filma. Od toga nam život zavisi je li? Pu bagro podla i licemerna! - napisao je Stanković i naišao na brojne kritike korisnika ove mreže, kojima se obratio narednim tvitovima:

- Botovi misle da osporavanjem, banalizovanjem i demonizovanjem mene, mogu osporiti činjenice! Ne vredi. One ostaju i bez mene.

BOTOVI MISLE DA OSPORAVANJEM, BANALIZOVANJEM I DEMONIZOVANJEM MENE MOGU OSPORITI ČINJENICE! NE VREDI. ONE OSTAJU I BEZ MENE 😇 — MILAN STANKOVIC (@MILANSOLO) March 25, 2021

Stankoviću to nije bilo dovoljno pa se u upustio u raspravu sa korisnicima ove mreže i nastavio da se raspravlja.

“Slobodno spalite i mene, zabranite mi pravo na mišljenje ionako je zabranjeno pravo na rad, integritet, kretanje. navikao sam ja da živim bez osnovih ljudskih prava”

Ovo je samo deo objava u kojima je Stanković potkačio mnoge, pa i sportiste nazvao “ljudima bez mozga”.

Odlazak u manastir

Poslednje vesti u nizu, kojima je Milan dospeo u žižu javnosti su da se okrenuo pravoslavlju, te da posećuje manastire što se može videti i po fotografijama na njegovim profilima. Iako je u jednom trenutku odjeknula vest da će se zamonašiti, ispostavilo se da to nije tačno već da je samo čest posetilac ovih duhovnih mesta u kojima je pronašao mir.

