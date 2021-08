JOVANA JEREMIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Voditeljka potkačila ESTRADU, pomenula Bubamaru, pa priznala zbog čega je često na meti OSUDA!

Jovana Jeremić, voditeljka koja je napravila pravi bum u javnosti svojim otkazom, rešila je da od svojih lapsusa i čuvenih izjava koji su je pratili tokom rada u novinarstvu sačini zbirku mudrolija.

Jeremićeva je otkrila kada možemo očekivati da će svi njeni biseri biti ispisani na papiru, kakvo mišljenje ima o aktuelnim temama iz sveta šoubiza, ali i o povratku u svet medija.

foto: Printscreen/Instagram

Rekli ste da ćete objaviti zbirku svojih čuvenih izjava. Kada je taj trenutak?

- Knjigu još uvek nisam počela da pišem, biće to u nekom narednom periodu. To je zapravo zbirka mojih citata - male koja čini čuda, to će biti Jovanine mudrolije. Dalje, tu će biti citati mojih izjava koje sam ja rekla u intervjuima, po kojima sam ja prepoznatljiva. Izjava zbog kojih su mnogi stavili prst na čelo i rekli: "Ma, bre, ona je u pravu." Takvih je 80 odsto, a onih 20 će da udare kontru. Mislim da živimo u mnogo isfoliranom društvu, lažnim svetovima. Ja sam neko ko voli iskrenost i tako živim. Kada kažete ono što mislite često ste na meti osuda, jer ljudi vole da žive u laži.

Ko na javnoj sceni nema dlake na jeziku?

- Daru Bubamaru pozdravljam, ona je jedina ličnost u Srbiji koja otvoreno sve kaže. Voli žena skupe stvari. Što da ne voli kad ih je sama zaradila. Pa nije joj kupio švaler, ni muž, kupila je ona sama. I onaj “Porše” što vozi, kupila je žena sama sebi. Ribetina, bre, može da bira sa kim će da bude. Moćna žena u svom poslu ne treba da juri ni za kim, za njima treba da jure. Njima treba čovek koji će da ih voli i da bude korektno materijalno situiran i da žive i uživaju. Samo sponzoruše će da jure za muškarcima. Nikada nećeš videti moćnu ženu da juri za nekim, ona nema vremena za tako nešto. Čuvena je ona moja rečenica, koja će se naći u zbirci: “Lenje devojke se daju fascinirati novcem, za uspešnu ženu koja marljivo radi na svojim snovima, bogati muškarac je samo bonus”.

foto: Printscreen/Instagram

Prosečan ili moćan muškarac?

- To su dva različita tipa. Prosečan muškarac - klasičan Balkanac, srednjak što bih ja rekla, traži ženu da mu čisti, pere i pegla. Čovek koji je kapitalac - on traži ženu sa kojom će da pravi pare. Ja to znam po svojim roditeljima, koji su sve zajedno stekli. Ja sam mala beba kakva je moja mama. Ona je preopasna žena.

Energičnost ste nasledili od nje?

- Sposobna sam na mamu, ona je prelepotica, a harizmatična sam na tatu. Tata mi je ribar i on ima onu čuvenu rečenicu: "Ne hvata dobro opremljen, već uporan" (smeh). Te priče da nisam u korektnim odnosima sa roditeljima, to moram da demantujem. I sa mamom, tatom, sestrom, bratom, sa svima sam u odličnim odnosima. Oni samo ne vole javni život i žele da budu izuzeti iz te priče. Sada smo zajedno bili na moru.

foto: Printscreen/Grand magazin

Kurir.rs/K.Đ/24sedam

Bonus video:

00:07 JOVANA UHVATILA STEFANA KAKO KRŠI PROPISE: Rijaliti par uputio se na svadbu, a ona odala svog dečka, ovako se ponaša u SAOBRAĆAJU!