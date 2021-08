UVEK POMISLE DA SAM BUDALA! VOLIM DA PRŠTI MAKAR 3 MESECA: Zlata Petrović iskreno o ljubavnom životu, a ovoga joj nije MANJKALO!

Pevačica Zlata Petrović, koja je inače najbolja prijateljica ovih dana presrećne bake Goce Božinovske, duvek je važila za skromnu osobu i kako kaže, u ljubavi se nikad nije štedela.

Pevačica smatra da je radila koliko joj je trebalo i da nikada nije imala previše.

"Ja svima želim samo zlatnu sredinu, jer kada imaš previše imaš muku u svakom smislu i onda ljudi i previše očekuju. Ja sam uvek radila onoliko koliko treba, iako nekada nisam izdavala po nekoliko godina nije mi manjkalo", rekla je Zlata.

Što se tiče ljubavnog života, pevačica ističe da uvek ide srcem i da je tu uvek sve ili ništa.

"Nemam kompromis nikada, jer ja idem srcem. Ne mogu ništa da radim ako nema te emocije. Nema ljubavi bez bola. Uvek ljudi pomisle da sam budala, ali je to tako. Ja ću pre da se posvađam s nekim iz ljubavi jer mi je stalo, a kad mi nije do nekoga stalo onda si hladan i nije to to. Ja volim kad je ljubav nek' je ljubav, nek' pršti, nek' se volimo pa nek' to traje tri meseca, ali neka je pravo i iskreno", izjavila je Zlata Petrović.

