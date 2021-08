GASTOZOV OTAC TVRDI: NENAD i LUNA su se krili u mojim kolima, bilo je VIŠE OD POLJUBACA! KURIR NA LICU MESTA!

Pikanterije iz privatnog života Nenada Marinkovića Gastoza oduvek su posebno interesovale njegove fanove i mnogobrojne pratioce na društvenim mrežama.

Zato je ekipa Kurira posetila selo Grabovac, u kome živi njegov otac Svetislav Sinđelić Đura, kako bismo iz prve ruke čuli sve detalje o bivšem pobedniku rijaliti programa "Parovi", pevaču i Jutjub zvezdi.

Iako nenajavljeni, nismo morali dugo za tragamo za Đurom, za koga njegovi prijatelji tvrde da je najbolji čovek u selu u blizini Svilajnca. Simpatičnog čoveka zatekli smo u lokalnoj kafani, gde dolazi svakodnevno, dok je s prijateljima uživao u hladnom pivu i pratio fudbalsku utakmicu.

- Dolazio je Nenad pre neka dva meseca. Stalno je u nekim problemima, čas je u Crnoj Gori, pa u Parizu, Beogradu. Pričaju mi da je u nekim dugovima, ali ja to ne znam, koliko ja znam, on je finansijski dobar. Ne zove me nikad svaki dan, ako se čujemo jednom mesečno, to je dobro. On zna da ne može da mi se razduži, jer sam ja njega napravio, a on mene ne može da napravi nikad. Uvek kad ga ja zovem, linija je zauzeta. A ovoj mojoj drugoj deci, jer sam napravio još četiri komada, njima se javi, mene ko šiša. Ali znam da je moj jer voli da popije kao i ja. Nisam još u situaciji da mu tražim pare, ali brine o meni, kaže: "Će mi jave kad umreš!" - pomalo setno nam je rekao Đura.

Kaže da mu ne smetaju napadi i uvrede koje njegov sin dobija na internetu.

- To je sve normalno, napad je uvek najbolja odbrana, mogu da mu pišaju pod prozor, ovde u selu ga svi vole, a i šire. Dobio je lovu, stan, platili su sve. Ja te rijalitije u kojima je on više ne gledam, mene su zvali da uđem tamo, da bi me je**li, ali oni to ne mogu koliko ja mogu da izdržim. Odbio sam to - dodao je Sinđelić, a zatim su se na naš razgovor nadovezali i njegovi prijatelji.

- Gastoz je mnogo dobar dečko, znam ga iz Francuske. Nije trebalo da dođe da se bakće sa ovim indijancima u Srbiji, mogao je i tamo da zaradi dobre pare. On je vredan, da je ostao tamo, mogao je da napravi biznis i sve. Mi smo odavde svi otišli u Francusku, najbogatije smo selo - rekao nam je Svetislavljev prijatelj.

Nakon što je popio piće, Đura nas je poveo i u obilazak svoje kuće i ekskluzivno nam je otvorio vrata Gastosove spavaće sobe, u kojoj je sav nameštaj iz Pariza. Ispričao nam je i neke pikanterije iz sinovljevog privatnog života, kao i to da je upoznao Nenadovu bivšu devojku Lunu Đogani.

- Dolazila je Luna ovde na moju slavu, za Svetog Nikolu. Bila je moj gost s Nenadom. Bili su u šemi, to je sigurno, iako ona to nikad nije htela javno da prizna. Dok je bila ovde, bila je korektna do koske. Ja nisam ulazio u to s kim je u vezi, samo sam mu tad rekao: "Sine, bre, makar dvaput dođi kući s jednom istom devojkom!" Čula je to i ona, malo se smejala, ali joj nije bilo svejedno. Nije prespavala ovde, uveče su otišli, tad sam sinu predao slavu. Krili su se u kolima i ljubili u usta. Preda mnom nisu, jer ja to ne volim da gledam, to je intima. Nisam im držao sveću, ali da je bilo nešto više od poljubaca, bilo je. Bio je i s pevačicama raznim, da ne pričam sad. I sa onom malom Teodorom, a najbolja devojka mu je bila Marija. Ja se u njegove ljubavne izbore ne mešam. Voleo bih da se oženi, da dobijem još neko unuče, ali ne znam kako će to da izvede, na koji trik - uz osmeh je završio ljubazni Đura.

Vanbračna veza Moj Gastoz je dete "van legla"! Nenadov otac otkrio nam je i neke detalje o Gastozovom detinjstvu, o kojima do sada nije nikad pričao. - Nenad je odrastao u Svilajncu i u Popoviću, a potom u Parizu. On je dete "van legla", moj srednji proizvod, jer osim njega imam dvoje dece iz prvog braka i još dvoje dece posle. Ta kuća gde je živeo u Svilajncu, to nije majčina kuća. Njegova majka Gordana je izgubila brak, jer nije imala decu. A ja, u neko moje lepo vreme, bacio sam gaće među pet žena, a tri od njih ostadoše trudne. Jedan od njih beše Gastoz. Posle sam ja našao neku drugu ljubav, ali smo ostali u kontaktu. Pre nekog vremena ona je umrla, teško mi je to palo, ja sam emotivac do koske. Išao sam i na sahranu s Nenadom i mojom sadašnjom suprugom. Sva deca su mi u ljubavi i poštuju su - priznao nam je Đura. foto: Nemanja Nikolić

