LEPA LUKIĆ ZA KURIR: OSEĆAM SE KAO DA IMAM 30 GODINA! Zdrava sam, prava, lepa i PRIZEMNA, zbog toga me narod i voli!

U današnjem Pulsu Srbije na Kurir televiziji ugostili amo legendu narodne muzike, pevačicu Lepu Lukić.

foto: Kurir televizija

- Zdrava sam, prava sam i lepa i ponosno nosim svoje godine. Osećam se kao da imam 30 godina. Mogu da idem po televiziji, ali biram. Sama živim, ali ne volim samoću, srećom imam dosta prijatelja tako da nisam usamljena. Ljudi me vole jer sam napravila mnogo, ali sam prizemna. Ja sam žena iz naroda i narod me voli, a i nisam imala skandale niti sam bila nadmena. Volim svoje kolege i uvek sam lepo pričala lepo o svojim kolegama, za sebe nikad nisam rekla da sam najbolja, to drugi trebaju za mene da kažu. - rekla je Lepa Lukić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:19 LEPA LUKIĆ O KOLEGINICAMA