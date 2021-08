NIKAD JOJ NIJE DOSTA PARA! BRENI ALBANCI nude 300.000 EVRA za restoran na Zlatiboru, Rusi i Crnogorci takođe u igri!

Lepa Brena tačno zna kako da najbolje profitira. Muzička zvezda koja već godinama drži restoran u srcu Zlatibora odbila je biznismene iz Rusije, Crne Gore koji su hteli da preuzmu taj biznis, a sad je u pregovorima s jednim Albancem, koji joj je dao više nego dobru ponudu.

foto: Dragana Udovičić, Kurir

Kako priča izvor Kurira, čovek po imenu Kermendi kontaktirao je s Brenom i ponudio 200.000 evra za njen ugostiteljski objekat, ali ona ga je u startu odbila jer joj je to malo novca. Pevačica mu je dala do znanja da su mnogi biznismeni zainteresovani za njen restoran i da mora mnogo više para da joj ponudi. Prema rečima našeg sagovornika, Brena je Albancu rekla da joj je jedan Rus pre dve godine nudio 150.000 evra u kešu za restoran i da je to bila početna cena, ali da ona nije htela ni da čuje za to. Pominjala je i ponudu jednog čoveka iz Crne Gore, koji joj je navodno pre početka pandemije ponudio apartman u Budvi ili plac u blizini ostrva Sveti Stefan u zamenu za njen objekat na Zlatiboru.

foto: Printscreen/Instagram

Na kraju, nakon što se konsultovala sa suprugom Bobom Živojinovićem, poručila je Kermendiju da bi za njih jedino bio prihvatljiv iznos od 300.000 evra. Naš sagovornik navodi da je tada došlo do prekida pregovora jer je biznismenu iz Albanije prevelika suma novca koju pevačica traži, ali s obzirom na to da je od nje čuo da se za restoran otimaju sa svih strana, i dalje nije odustao. Navodno joj je slao SMS u kojima joj je predložio da cenu spusti za 30.000, što je ona kategorički odbila, a onda ju je pitao da joj sumu od 300.000 isplati u dva dela, uz prethodno potpisan ugovor. Međutim, kako kaže naš izvor, Brena ni na to nije prestala i poslednje što mu je poručila jeste da će restoran na Zlatiboru prodati za iznos koju je rekla i da nikakvih drugih pogodnosti neće biti.

foto: Nebojša Mandić

Inače, naš sagovornik navodi da ugostiteljski objekat porodice Živojinović jeste popularan na Zlatiboru, ali ni blizu tome koliko Brena želi da predstavi kupcima i da bi bilo pravo čudo ako uspe da ga proda onako kako je zamislila. U više navrata smo pokušali da dobijemo komentar od Brene, ali njen broj telefona poznat redakciji je tokom jučerašnjeg dana bio nedostupan.

Kurir. rs, foto: Nebojša Mandić, Printskrin

Bonus video:

02:23 BOJANA I MALI ZORAN IZAŠLI IZ PORODILIŠTA: Rodićeva blista od glave do pete, sve vreme se smeška dok je Mirko LJUBI! (KURIR TV)