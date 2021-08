SREĆA NJEGOVA PA JE POBEGAO! Sanja Stanković OCRNILA Filipa Cara nakon SKANDALA i otkrila da joj je slao poruke: On je ODVRATAN!

U jednoj emisiji došlo je do skandala kada je Filip Car ponizio svoju bivšu devojku Sanju Stanković tokom svađe, izjavivši da ga je o*alno zadovoljila u "Zadruzi 4". Sanji je prekipelo, pa je Cara gađala, a on je potom napustio emisiju.

Sanja je sada otkrila kako se oseća i da li je Filip pokušao da joj se izvini.

foto: Printscreen/Pink TV

- Odvratan je, totalno mi se zgadio, samo je potvrdio sve ono kako se pokazao prema meni. Celo veče me je bockao, provocirao, glumio baju, kako se ja raspitujem za njega. Zapravo je on mene pozdravio i čestitao rođendan, ali čestitke nisu došle do mene, samo pozdravi... Smešan je, jadan je, odvratan je. Piše mi na Instagramu od emisije, nisam mu odgovorila. On se raspisao, niti sam otvorila poruke, niti ću da odgovaram. Niti ću da šaljem u javnost, da ne bi ispalo kako hoću nešto, neću ništa. Dečko me uopšte ne zanima. Odvratan je, gadan je, krivo mi je što sam dozvolila sebi da me onoliko isprovocira. Ali više mi je pun kofer njega i njegovog spuštanja mene. Dosta me je ponižavao... Dobio je ono što je zaslužio - polivanje vodom. Ima sreću što je pobegao, jer je mala p, jer nije imao hrabrost da stane ispred mene i kaže ono što je dobacivao iz daljine. Bežao je po studiju, ali lagano... Još mi je kao nešto zapretio, kao: "Bolje se ti mene kloni, da ja ne bih rekao istinu". Rekla sam mu: "Pucaj p*čko, slobodno". Nemam čega da se plašim, može samo da laže i izmišlja kao i do sada - rekla je Sanja, pa nastavila:

- On je nakon svega uzeo klip gde sam se nasmejala na zvaničnoj stranici "Zadruge" da komentariše i traži podršku ljudi kao što je on. Njemu je život postao rijaliti, sve za kadar. Tako nek nastavi, želim mu sve najbolje u "Zadruzi 5", samo neka se mene kane - zaključila je Stankovićeva.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

