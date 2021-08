MILICA DOLAZI IZ PATRIJARHALNE PORODICE: Pavlovićeva retko iznosi intimu, a sad otkriva gde joj živi TATA i kako se sa njim slaže!

Milica Pavlović u društvu najbližih prijatelja, kolega i saradnika proslavila je preksinoć svoj jubilarni 30. rođendan.

Pevačica je govorila o svojoj porodici, greškama koje je pravila, udaji, ali se obratila i dvadesetogodišnjoj sebi.

Ko ti je ove godine prvi čestitao rođendan?

- Tačno u ponoć drugarica me je iznenadila, nisam je očekivala. Zazvonila je sa navodnom isporukom za mene jer se predstavila kao dostava. Kada sam je videla, obradovala sam se i nazdravile smo.

foto: ATA images

Šta si poželela sebi za 30. rođendan?

- Do 10. godine nisam bila svesna rođendana i šta se dešava jer mi je bezbrižno detinjstvo proletelo. U dvadesetim sam ostvarila sve ono o čemu sam maštala, a to je da budem muzička zvezda. Sada sam zakoračila u tridesete, a megaloman sam i imam velike želje tako da me pustite da ih ostvarujem, pa ćemo pričati šta je to što sam poželela.

Šta bi tridesetogodišnja Milica rekla dvadesetogodišnjoj Milici?

- Zaista joj ne bih ništa rekla jer sve što sam u životu uradila, bilo da je loše ili dobro, na kraju se pokazalo kao dobro. Stariji od nas nam ne govore bez veze da moramo glavom udariti sami o zid da kasnije ne bismo ponavljali greške.

Šta smatraš svojom najvećom greškom?

- Nisam pravila velike greške ja sam iz patrijarhalne porodice, mene su vaspitali deka i baka, Vladimir i Rada, dvoje divnih ljudi. Moj deda je voleo da kaže da sam im produžila život jer oni su želeli da imaju treće dete pa su kroz mene to i ostvarili. Znala sam da ne smem da ih obrukam, znala sam da živim u manjoj sredini i da moram da budem primer toga da kada dete odrasta sa bakom i dekom ne mora da znači da će biti propalitet ili loša osoba.

foto: Printskrin/Instagram

U kakvim si odnosima danas sa svojim ocem jer gotovo da ga nikada nisi spominjala?

- Moja porodica ne voli eksponiranje, a sa druge strane ne živi u Beogradu da bi bila uslikana. Moj otac živi u inostranstvu, trenutno su na selu sa mojom maćehom gde nas uskoro očekuje porodično druženje. Sve je pod kontrolom i kako treba.

Da li priželjkuješ udaju jer si rekla da će tvoj rođendan ličiti na svadbu?

- Sačekaću još malo, nisam udavača i sve u svoje vreme.

Proslavi Miličinog rođendana nije prisustvovao njen dečko vaterpolista Nikolas Saveljić. Pevačica je izbegavala pitanja o emotivnom životu pa je kratko rekla:

- Rođendan mi je, a ja sam lavica, pa mi dozvolite da danas budem malo sebična i da samo pričam o sebi.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/K.Đ/Alo

Bonus video:

00:22 JOŠ JEDNOM POKAZALA KOLIKO JE HUMANA: Milica Pavlović doletela iz Crne Gore na 3 sata kako bi posetila 2 svratišta za decu! BRAVO