NEMAM NIKAKVE VEZE S NJOM, ONA JE SA CAROM! Janjuš izgoreo od besa na pomen Majinog imena, odmah počeo da VREĐA!

Nakon Maje Marinković oglasio se i Marko Janjušević Janjuš i otkrio svoju stranu priče u vezi boravka u famoznom etno selu sinoć nakon emisije.

Janjuš je odmah počeo da vređa Maju i govori kako nema nikakvu vezu sa njom.

"Nemam nikakve veze sa ovom mentolkom! Nemam nikakve veze sa njom. Ja sam ovamo dve godine, oni su zajedno, ona i Car. Nemoj da me spaja bilo ko sa njom. Ne želim bilo kakvo spajanje sa njom! Da li ona dolazi kod Cara ili ne, mene to ne interesuje. Očigledno da ona dolazi kod Cara i da žive tamo. Ne želim da dolazim u situaciju da me ljudi pitaju za nju više", zaključio je Janjuš.

